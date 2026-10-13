Logo

Ухапшен мушкарац, одузета марихуана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.10.2026 10:21

Коментари:

0
полиција дастер службеници МУП-а
Фото: ATV

Мушкарац С.Ф. из Котор Вароша ухапшен је након што је у претресу његове куће полиција пронашла и одузела 25,5 грама марихуане.

У ПУ Бањалука наводе да је С.Ф. ухапшен због сумње да је починио кривична дјела неовлаштена производња и промет дрога и омогућавање уживања дроге.

”На основу Наредбе Основног суда у Котор Варошу, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен извршен је претрес куће и помоћних објеката у Котор Вароши којом приликом је пронађена и одузета марихуана укупне, бруто масе око 25,5 грама”, саопштила је ПУ Бањалука.

Након комплетирања и документовања предмета против С.Ф. биће поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Котор Варош

марихуана

заплијењена марихуана

хапшење

Коментари (0)

Више из рубрике

Туча у Гламочанима: Један ухапшен, двојица задржана на УКЦ-у

Хроника

Туча у Гламочанима: Један ухапшен, двојица задржана на УКЦ-у

4 ч

0
Лисице на рукама женска рука

Хроника

Детаљи трагедије у Дворовима: Возач ”BMW-a” ухапшен због вожње под дејством алкохола

4 ч

0
Миран призор железничке пруге у Бенгалуру, који приказује градски превоз и атмосферу путовања.

Хроника

Мушкарац страдао на прузи на Илиџи

4 ч

0
Акција ”Silence”: У току претреси у Бањалуци, Приједору и Српцу

Хроника

Акција ”Silence”: У току претреси у Бањалуци, Приједору и Српцу

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

26

Фонд ПИО издао саопштење за пензионере у иностранству

14

21

Грешке због којих се топлота у кући губи, а рачуни за струју расту

14

17

Познато о чему је Путин разговарао са предсједником УАЕ

14

16

Наложена обдукција тијела двојице настрадалих младића

14

06

Цвијановић: Користићу све механизме да очувам уставни капацитет и стабилност Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима