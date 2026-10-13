Ухапшен мушкарац, одузета марихуана

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац С.Ф. из Котор Вароша ухапшен је након што је у претресу његове куће полиција пронашла и одузела 25,5 грама марихуане.
У ПУ Бањалука наводе да је С.Ф. ухапшен због сумње да је починио кривична дјела неовлаштена производња и промет дрога и омогућавање уживања дроге.
”На основу Наредбе Основног суда у Котор Варошу, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен извршен је претрес куће и помоћних објеката у Котор Вароши којом приликом је пронађена и одузета марихуана укупне, бруто масе око 25,5 грама”, саопштила је ПУ Бањалука.
Након комплетирања и документовања предмета против С.Ф. биће поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука.
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