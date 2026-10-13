Ако правите зимницу обратите пажњу на ове детаље како се не би покварила

Аутор:АТВ редакција
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Сезона припреме зимнице увелико траје, а домаћице и домаћини ових дана приводе крају посао око ајвара, киселих краставаца, паприка и разних салата. Ипак, да би тегле током зиме сачувале укус и квалитет поврћа, важно је обратити пажњу на неколико детаља који могу да направе велику разлику.
Припрема зимнице за многе породице представља један од најважнијих јесењих послова. Мирис печених паприка, куваног парадајза и свјеже припремљене туршије подсјећа на традицију која се преноси с генерације на генерацију.
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Иако се рецепти разликују од домаћинства до домаћинства, циљ је исти – сачувати поврће за хладније дане, када на трпези нема толико свјежих сезонских намирница.
Међутим, чак и када се користи провјерен рецепт, неколико грешака може да доведе до кварења зимнице.
Прије пуњења, тегле и поклопци морају бити темељно опрани и припремљени на начин који одговара врсти зимнице. На ободу тегле не би требало да остану трагови хране, а поклопци морају бити неоштећени и добро затварати посуду.
Посебну пажњу треба обратити на чистоћу прибора, радних површина и руку. Ни најбољи рецепт не може да надокнади лошу хигијену током припреме.
Код киселих краставаца, паприка и туршије важно је придржавати се провјерених рецепата и тачних мјера. Самовољно смањивање количине сирћета или соли може утицати на безбједност и трајност производа.
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Исто важи за конзервисање парадајза и другог поврћа. Киселост намирница, начин обраде и услови чувања морају бити усклађени са рецептом који је намијењен безбједном чувању на дужи период.
Један од најзахтјевнијих послова јесте припрема ајвара, који тражи вријеме, квалитетне паприке и пажљиву обраду.
Међу честим проблемима су недовољно припремљене тегле, неодговарајуће затварање и чување на мјесту које није погодно за ту врсту производа. Важно је и да се поштује поступак термичке обраде наведен у провјереном рецепту.
Ако се на зимници појаве плијесан, необичан мирис, пјена или други знакови кварења, производ не треба пробати нити конзумирати. Уклањање само видљивог дијела плијесни није поуздан начин да се храна учини безбједном.
Тегле треба држати у складу са упутствима за конкретан производ. За многе врсте зимнице најпогодније је хладно, суво и тамно мјесто, без великих промјена температуре.
Подрум, остава или друга одговарајућа просторија могу бити добар избор ако су чисти, суви и ако температура одговара начину конзервисања. Након отварања, многе врсте зимнице треба чувати у фрижидеру и потрошити у року који препоручује рецепт.
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На тегле је корисно уписати датум припреме и врсту производа, како би се лакше пратило колико дуго стоје.
За добру зимницу најважније је одабрати здраво, зрело и неоштећено поврће. Паприке треба да буду чврсте и без трулих дијелова, краставци свјежи, а парадајз зрео и без знакова кварења.
Оштећене дијелове не треба занемарити, а поврће са знаковима труљења најбоље је одбацити. Квалитет сировина утиче и на укус и на коначни квалитет производа.
Припрема зимнице и данас има посебно мјесто у многим домаћинствима. Осим што омогућава да се сезонско поврће сачува за касније, она је прилика да се породични рецепти пренесу на млађе генерације.
Ајвар, киселе паприке, краставци, туршија и домаћи сок од парадајза имају своје мјесто на зимској трпези, али је најважније да буду припремљени и чувани на безбједан начин.
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Зато се, уз добар рецепт и квалитетне намирнице, не треба ослањати само на старе навике. Провјерене мјере, одговарајућа обрада и правилно чување најбоља су гаранција да ће зимница бити спремна за хладне дане, преноси Глас Српске.
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