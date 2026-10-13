Logo

"Електро-Бијељина" спрема мрежу за екстремне олује"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.10.2026 11:39

Коментари:

0
"Електро-Бијељина" спрема мрежу за екстремне олује"
Фото: Уступљена фотографија

"Електро-Бијељина" је драстично промијенила стратегију борбе против временских непогода и све већег оптерећења, улажући ове године четири до пет пута више средстава у подземну мрежу него раније.

Извршни директор за теренске операције у овом предузећу Милан Лукић, истакао је за АТВ да су екипе на терену већ завршиле значајне радове попут реконструкције критичног далековода Шибошница у Лопарама у дужини од четири километра, али да је будућност система искључиво под земљом.

"Искуство нам је рекло да не можемо очекивати блаже зиме, мање падавина или мање олујних вјетрова напротив, биће их све више. Једини начин да заштитимо мрежу јесте да радимо подземно. Ове године смо уложили четири до пет пута више средстава у подземну мрежу него раније, а сви будући градски далеководи радиће се искључиво подземно. Чак и ван града, попут деонице Коренита-Чађавица, све је урађено под земљом како временске прилике више не би могле утицати на рад далековода", поручује Лукић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Електро-Бијељина

Бијељина

Милан Лукић

Струја

Коментари (0)

Више из рубрике

Нови цјеновник на пумпама у Српској: Колико данас кошта литар дизела?

Друштво

Нови цјеновник на пумпама у Српској: Колико данас кошта литар дизела?

5 ч

0
Јесен, опада лишће.

Друштво

Јутро хладно, а онда преокрет: Ево какво вријеме нас очекује

5 ч

0
Беба

Друштво

Дивне вијести у Српској: Рођене 24 бебе

6 ч

0
Онкологија Универзитетски клинички центар Републике Српске

Друштво

УКЦ Српске: Пацијенти од данас могу да се јаве у нови објекат онкологије

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

21

Грешке због којих се топлота у кући губи, а рачуни за струју расту

14

17

Познато о чему је Путин разговарао са предсједником УАЕ

14

16

Наложена обдукција тијела двојице настрадалих младића

14

06

Цвијановић: Користићу све механизме да очувам уставни капацитет и стабилност Српске

14

00

Тужилаштво тражи строжу казну за убиство Слађане Милошевић, оптужени пребацују кривицу!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима