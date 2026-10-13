"Електро-Бијељина" спрема мрежу за екстремне олује"

Аутор:АТВ редакција
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"Електро-Бијељина" је драстично промијенила стратегију борбе против временских непогода и све већег оптерећења, улажући ове године четири до пет пута више средстава у подземну мрежу него раније.
Извршни директор за теренске операције у овом предузећу Милан Лукић, истакао је за АТВ да су екипе на терену већ завршиле значајне радове попут реконструкције критичног далековода Шибошница у Лопарама у дужини од четири километра, али да је будућност система искључиво под земљом.
"Искуство нам је рекло да не можемо очекивати блаже зиме, мање падавина или мање олујних вјетрова напротив, биће их све више. Једини начин да заштитимо мрежу јесте да радимо подземно. Ове године смо уложили четири до пет пута више средстава у подземну мрежу него раније, а сви будући градски далеководи радиће се искључиво подземно. Чак и ван града, попут деонице Коренита-Чађавица, све је урађено под земљом како временске прилике више не би могле утицати на рад далековода", поручује Лукић.
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