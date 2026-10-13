Нови цјеновник на пумпама у Српској: Колико данас кошта литар дизела?

Аутор:АТВ редакција
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Цијене дизела на бензинским пумпама у Републици Српској крећу се од 3,65 КМ до 3,77 КМ, рекао је Срни предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић.
Савић је појаснио да су тренутне цијене резултат кретања из претходног периода.
На питање да ли се у овој или наредној седмици може очекивати даље појефтињење или повећање цијена горива, Савић је одговорио да ће то зависити од дешавања на свјетској берзи.
"Тешко је предвидјети даља кретања", навео је Савић.
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