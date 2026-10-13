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Нови цјеновник на пумпама у Српској: Колико данас кошта литар дизела?

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13.10.2026 09:15

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Нови цјеновник на пумпама у Српској: Колико данас кошта литар дизела?
Фото: ATV

Цијене дизела на бензинским пумпама у Републици Српској крећу се од 3,65 КМ до 3,77 КМ, рекао је Срни предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић.

Савић је појаснио да су тренутне цијене резултат кретања из претходног периода.

На питање да ли се у овој или наредној седмици може очекивати даље појефтињење или повећање цијена горива, Савић је одговорио да ће то зависити од дешавања на свјетској берзи.

"Тешко је предвидјети даља кретања", навео је Савић.

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Тагови :

Ђорђе Савић

бензинске пумпе

Цијене горива

бензинска пумпа

поскупљење горива

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