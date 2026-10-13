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Јутро хладно, а онда преокрет: Ево какво вријеме нас очекује

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13.10.2026 08:54

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Јесен, опада лишће.
Фото: Pexels/ K

У Републици Српској и ФБиХ данас ће након прохладног јутра бити сунчано, уз малу до умјерену облачност и мало топлије.

Максимална температура ваздуха биће од 15 до 20, на југу до 23, а у вишим пред‌јелима од 11 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар, у Херцеговини умјерена и појачана бура.

Јутро је претежно ведро и хладно, а око ријека и по котлинама је честа магла и ниска облачност.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бјелашница минус три, Мркоњић Град, Хан Пијесак, Дринић и Дрвар један, Соколац, Шипово и Кнежево два, Чемерно три, Калиновик, Рибник, Сребреница и Тузла четири, Добој, Нови Град и Зеница пет, Зворник, Вишеград и Гацко шест, Бијељина, Фоча, Рудо и Сарајево седам, Бањалука, Приједор, и Србац осам, Билећа 10, Требиње 12, те Мостар 14 степени Целзијусових.

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