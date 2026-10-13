Јутро хладно, а онда преокрет: Ево какво вријеме нас очекује

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће након прохладног јутра бити сунчано, уз малу до умјерену облачност и мало топлије.
Максимална температура ваздуха биће од 15 до 20, на југу до 23, а у вишим предјелима од 11 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар, у Херцеговини умјерена и појачана бура.
Јутро је претежно ведро и хладно, а око ријека и по котлинама је честа магла и ниска облачност.
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бјелашница минус три, Мркоњић Град, Хан Пијесак, Дринић и Дрвар један, Соколац, Шипово и Кнежево два, Чемерно три, Калиновик, Рибник, Сребреница и Тузла четири, Добој, Нови Град и Зеница пет, Зворник, Вишеград и Гацко шест, Бијељина, Фоча, Рудо и Сарајево седам, Бањалука, Приједор, и Србац осам, Билећа 10, Требиње 12, те Мостар 14 степени Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
12 ч0
Најновије
Најчитаније
09
56
09
55
09
46
09
43
09
42
Тренутно на програму