Прогноза познатог метеоролога: Стижу хладне ноћи, а ево када се очекује и снијег

Наредних дана очекује нас вријеме мало хладније од просјека и углавном суво, док ће до сриједе бити вјетровито, а ноћи врло хладне.

Око 17. октобра накратко се очекује мало топлије вријеме, док би око 20. октобра, уз ново захлађење, планине региона могле добити први конкретнији снијег ове јесени.

Према прогнози познатог метеоролога Марка Чубрила, у току понедјељка са сјеверозапада ће се преко наших крајева премјештати још један слаб, хладан фронт, који ће донијети пролазно наоблачење и само понегдје слабу кишу.

Сјеверозападни вјетар током дана биће у појачању, а дневна температура кретаће се од 14 до 17 степени Целзијуса.

У уторак је слаба киша могућа на југоистоку Србије, док би до петка углавном било суво, али свјеже, а у почетку и врло вјетровито. Дуваће појачан сјеверни вјетар, док се дуж обале очекује бура.

Ноћи ће бити врло хладне, уз минималне температуре од нула до 10 степени Целзијуса, па је, осим на планинама, приземни мраз понегдје могућ и у низијама. Дневна температура биће мало нижа од просјека, са максималним вриједностима од 14 до 18 степени Целзијуса.

У петак би се преко наших крајева са сјевероистока премјештало језгро хладног ваздуха, па би уз више облака понегдје могла пасти слаба киша. Дуваће сјевероисточни вјетар, док би се максималне температуре кретале од 12 степени на сјевероистоку и истоку Србије до 19 степени на западу Хрватске.

Око 20. октобра могућ први конкретнији снијег

Наредни викенд требало би да буде сув и мало топлији, уз хладне ноћи. Ипак, око 19. октобра још један хладан продор са сјевероистока могао би условити формирање циклона негдје у близини обале Туниса.

Тај циклон, у комбинацији са хладним продором, могао би планинама региона донијети први конкретнији снијег ове јесени.

Према процјени Чубрила, око 24. октобра над Европом би се могла водити „битка“ између топлог струјања са југозападног Атлантика и хладног продора из области Норвешког мора.

Метеоролог је нагласио да су сви наведени подаци и процјене резултат његове властите метеоролошке анализе.