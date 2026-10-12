Тришић Бабић: Избушене гуме туриста из Србије у Сарајеву посљедица антисрпске кампање Конаковића

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић истакла је да су избушене гуме на возилима туриста из Србије у Сарајеву посљедица антисрпске кампање Елмедина Конаковића.
"Конаковићу, ево резултата твоје антисрпске кампање. Протјераш дипломате Србије, затрујеш атмосферу у кампањи, а као посљедицу данас гледамо како туристима из Србије по Сарајеву буше гуме. Честитам, министре", навела је Тришић Бабић на Иксу.
Она је истакла да ће као непоправљиви оптимиста оставити још мало простора за могућност да се можда неки комшија наљутио, јер му је неко стао на паркинг.
Конаковићу, ево резултата твоје антисрпске кампање. Протјераш дипломате Србије, затрујеш атмосферу у кампањи, а као посљедицу данас гледамо како туристима из Србије по Сарајеву буше гуме. Честитам, министре.
Као непоправљиви оптимиста, оставићу још мало простора за могућност да се можда неки комшија наљутио јер му је неко стао на паркинг.
https://t.co/hRC5i9pIEN— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) October 12, 2026
У сарајевском насељу Брека у ноћи са недјеље на понедјељак непозната особа је пробушила двије гуме на аутомобилу београдских регистарских ознака.
Ово је за Кликс потврдила власница возила, држављанка Србије која протекле три године често борави у Сарајеву.
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