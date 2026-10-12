Logo

Тришић Бабић: Избушене гуме туриста из Србије у Сарајеву посљедица антисрпске кампање Конаковића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 22:07

Коментари:

0
Ана Тришић Бабић
Фото: АТВ

Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић истакла је да су избушене гуме на возилима туриста из Србије у Сарајеву посљедица антисрпске кампање Елмедина Конаковића.

"Конаковићу, ево резултата твоје антисрпске кампање. Протјераш дипломате Србије, затрујеш атмосферу у кампањи, а као посљедицу данас гледамо како туристима из Србије по Сарајеву буше гуме. Честитам, министре", навела је Тришић Бабић на Иксу.

Она је истакла да ће као непоправљиви оптимиста оставити још мало простора за могућност да се можда неки комшија наљутио, јер му је неко стао на паркинг.

У сарајевском насељу Брека у ноћи са недјеље на понедјељак непозната особа је пробушила двије гуме на аутомобилу београдских регистарских ознака.

Ово је за Кликс потврдила власница возила, држављанка Србије која протекле три године често борави у Сарајеву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ана Тришић Бабић

Елмедин Конаковић

Сарајево

туристи

Избушене гуме

Коментари (0)

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Ћопић својим дјелима сачувао душу Крајине

1 ч

0
Ана Тришић Бабић, в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске

Република Српска

Тришић Бабић: Писма Конаковића неће нико читати, он не може поднијети да се Српска одбранила

2 ч

0
Блануша остаје без функције, Петровић без партије

Република Српска

Блануша остаје без функције, Петровић без партије

3 ч

2
СНСД

Република Српска

Коалициони партнери спремни за преговоре, већина позната - слиједи расподјела функција

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Глумац из серије "Брејкинг бед" пронађен мртав

22

48

Јамал прокоментарисао слику своје дјевојке и збунио читав свијет

22

45

Новак: Ситуација у Ормуском мореузу блокира до седам милиона тона нафте дневно

22

41

Јокић бирао најбоље икада – Леброн "ни у причи"

22

39

Бака Прасе открио праву истину о раскиду са Миленом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима