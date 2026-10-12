Коалициони партнери спремни за преговоре, већина позната - слиједи расподјела функција

Аутор:Весна Азић
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Нова Влада, нови сазив Народне скупштине и буџет за наредну годину, све би то требало да се приведе крају прије новогодишњих празника, прецизније половине децембра. Тако бар најављују у побједничком СНСД-у, који са досадашњим коалиционим партнерима, према прелиминарним резултатима, има 54 од укупно 83 посланичка мјеста.
Већина за формирање власти није упитна, а наредних седмица слиједе разговори о њеном саставу. Милорад Додик очекује да ће посао бити завршен брзо.
„Рачунамо да ћемо до краја новембра имати конституисан Парламент, Владу и донијет буџет Републике Српске, најкасније до половине децембра. То би већ до сада урадили, да није овог чекања, конституисања. Мићемо то у Републици Српској завршити веома брзо'', рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Ко ће колико добити у новој расподјели, зависиће и од броја освојених мандата. Уједињена Српска рачуна на свој изборни резултат и раније договорен коалициони споразум.
„И прије смо знали да ћемо добити све исто ако прођемо и да ћемо у складу са оствареним резултатима имати већи количник, тако да се то све релативно лако израчуна. То је можда периферно питање, пошто је потпуно познати побједник", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Уједињене Српске.
За преговарачки сто без ултиматума долази и СПС. Лидер ове партије увјерен је да ће се заједнички језик брзо пронаћи.
„СНСД као највећа политичка парија која је добила највеће повјерења грађана, она ће да креира највише политика за наредне четири године. Ми смо ту партнеру. Мислим да смо ми једни од најближих сарадника СНСД-у. Заједно ћемо се договарати око учешћа у власти", рекао је Горан Селак, предсједник Социјалистичке партије Српске.
Ни у ДНС-у не очекују да ће се око подјеле власти ломити копља. Ненад Нешић је увјерен да изборна математика оставља довољно простора за договор, без уцјена и постављања услова.
„Имамо све је у нашим рукама, нема потребе за уцјенама и притисцима, очекујем један лаган договор и разговор, гђе ћемо уважити све интересе, а прије свега да нам свима на првом мјесту буде интерес Републике Српске", рекао је Ненад Нешић, предсједник Демократског народног савеза.
Ни Социјалистичка партија не планира да мијења досадашњи курс. Судећи по порукама из владајуће коалиције, састав већине неће бити изненађење. Оно што тек треба да се утврди јесте колико ће ко добити у новој расподјели власти.
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