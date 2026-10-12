Тривићка поткачила Вукановића: Није му сметало сјести за сто са Станивуковићем на Купресу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Лидер Народног фронта Јелена Тривић у новом обраћању поводом конференције Љубише Петровића, искористила је прилику још једном одговори Небојши Вукановићу на изнесене оптужбе на њен рачун.
Вукановић је у новом обраћању поново причао о Јелени Тривић и њеном Народном фронту, као и договору са лидером ПСС-а Драшком Станивуковићем.
Тривић поручује да је проблем када она сједи са Драшком Станивуковићем уз остале опозиционе партије, а није проблем када то ради Небојша Вукановић на Купресу.
Република Српска
Прво оглашавање Јелене Тривић, оплела по Небојши Вукановићу
"Питаће опет неко како сам након свега могла да сједнем за сто са Станивуковићем, а ти који то питају нису се запитали како је то исто могао урадити Вукановић на Купресу када је било у игри да буде министар безбједности. Ми сједање Вукановића за опозициони сто са Станивуковићем нисмо проблематизовали јер смо то сматрали оправданим ако је циљ избацивање СНСД из Савјета министара. Вукановић и његови сљедбеници су моје сједање за опозициони сто проблематизовали до те мјере која се граничила са најогавнијом личном дискредитацијом коју сам икад чула на политичкој сцени. Иако, и мој циљ сједања је био исти - стварање ширег фронта за промјену и слом режима", поручила је Јелена Тривић.
Она поручује да то што нису улазили у међусобне обрачуне прије кампање довела Народни фронт у ову позицију сада.
Небојша Вукановић као лидер Листе за правду и ред био је дио пакета који су искористиле странке из Сарајева како би покушали да избаце СНСД из власти у Савјету министара. Тада су ПДП, СДС и Листа за правду и ред одржали неколико састанака како би се нашао модел да са мањим бројем посланика формирају нову већину. Лидер Народног фронта Јелена Тривић на поменуте састанке није била позвана, јер њена странка није имала представника у ПД ПС БиХ.
Република Српска
Петровић: Блануша је кршио Статут, Станивуковић га је водао као мечку по скуповима ПСС-а
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч1
Друштво
2 ч0
Република Српска
4 ч4
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
21
00
20
56
20
50
20
44
20
29
Тренутно на програму