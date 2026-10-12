Манчестер јунајтед није овако био лош 40 година

Аутор:АТВ редакција
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Манчестер јунајтед наставља да разочарава своје навијаче. Енглески великан освојио је само шест бодова у првих шест кола Премијер лиге, што је његов најлошији почетак сезоне у посљедњих 40 година.
Нови ударац за екипу Мајкла Керика стигао је на Олд Трафорду, гдје је Јунајтед ремизирао са Тотенхемом резултатом 1:1, иако је имао вођство и играча више.
Домаћи су повели у 73. минуту голом Мбеума, а само неколико минута касније ситуација је постала још повољнија за Јунајтед. Бентанкур је због сукоба са Луком Шоом добио црвени картон, па је Тотенхем остао са десеторицом играча.
Чинило се да су три бода надохват руке, али је у судијској надокнади услиједио хладан туш за домаће навијаче. Соланке је погодио за 1:1 и спасио Тотенхем пораза.
Јунајтед је у досадашњих шест утакмица забиљежио само једну побједу, уз три ремија и два пораза. Постигао је девет голова, исто толико примио и тренутно заузима 13. мјесто на табели.
Како преноси ЕСПН, ријеч је о најслабијем старту клуба још од сезоне 1986/87.
Тренер Мајкл Керик након утакмице није крио незадовољство.
„Изузетно сам разочаран резултатом, то је сигурно. Ово је утакмица коју смо морали да приведемо крају. Али нисмо“, поручио је Керик.
Разочарање нису крили ни навијачи, који су поједине фудбалере испратили звиждуцима.
Ирски РТЕ наводи да је таква реакција погодила и Керика, који се због лоших резултата налази под све већим притиском.
Послије шест одиграних кола јасно је да Јунајтед ни ове сезоне није пронашао излаз из резултатске кризе.
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