Умро Саво Обрадовић

Аутор:АТВ редакција
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Саво Обрадовић, бивши фудбалер многобројних клубова преминуо је у 74. години.
Обрадовић је рођен у Врднику. Био је истакнути везни фудбалер бивше Југославије.
Током средњошколских дана у Новом Саду наставио је да развија таленат, а кључна прекретница у његовој раној каријери био је прелазак у београдски клуб Раковица 1971. године.
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Његов изражен технички квалитет и одличне моторичке способности нису прошли незапажено, па је овај везиста убрзо добио позив у аматерску репрезентацију Југославије.
Током каријере бранио је боје више клубова, међу којима су нишки Раднички, Осијек, Напредак, брчанско Јединство, бијељински Радник и петрињска Младост.
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