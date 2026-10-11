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Умро Саво Обрадовић

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11.10.2026 18:25

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Паљење свијећа испред Храма Христа Спаситеља поводом обиљежавања годишњице од Олује
Фото: ATV

Саво Обрадовић, бивши фудбалер многобројних клубова преминуо је у 74. години.

Обрадовић је рођен у Врднику. Био је истакнути везни фудбалер бивше Југославије.

Током средњошколских дана у Новом Саду наставио је да развија таленат, а кључна прекретница у његовој раној каријери био је прелазак у београдски клуб Раковица 1971. године.

Јелена Карлеуша

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Његов изражен технички квалитет и одличне моторичке способности нису прошли незапажено, па је овај везиста убрзо добио позив у аматерску репрезентацију Југославије.

Током каријере бранио је боје више клубова, међу којима су нишки Раднички, Осијек, Напредак, брчанско Јединство, бијељински Радник и петрињска Младост.

(Телеграф)

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