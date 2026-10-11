Јово Лукић на прагу Ђоковићевог клуба

Аутор:АТВ редакција
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Јово Лукић је био херој Босне и Херцеговине на Мундијалу, када је постигао водећи гол против Канаде у премијерној утакмици.
Иако многи нису знали за Србина из Шапца, он је због једног поготка постао херој нама комшијске земље. Сада би могао да оствари један уносан трансфер и оде пут Француске, код Новака Ђоковића.
Наиме, ријеч је о Ле Ману, у којем један од сувласника управо Новак. Како се наводи, француски клуб је показао интерес за нападача Босне и Херцеговине који жели да га доведе већ током зимског прелазног рока.
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Јово Лукић пружа сјајне партије у дресу Универзитатее и већ је много тимова спазило нападача.
Управо зато би могао да добије награду и добије шансу да се такмичи у Лиги 1. Посебно би то било занимљиво на овим просторима, јер би дошло до споја Лукића и Новака Ђоковића, преноси "Телеграф".
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