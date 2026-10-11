"Ни гатара не зна када ће коначни резултати избора у БиХ"

Аутор:Бранка Дакић
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Када ће бити познати коначни резултати избора то ни гатара не зна, каже тако најрелевантнији, али незванични извор АТВ-а.
Прије два дана стигли су гласови из иностранства. Рок за утврђивање резултата је 20 дана након избора. Затим, слиједе рокови за жалбе, па потврђивање резултата.
Након тога, теку рокови за жалбе, приговоре, захтјеве за поновно бројање. Законски рок за потврђивање резултата је 30 дана. Ако буде много приговора, није искључено ни да ће то бити 45 дана.
Данас је почело бројање у Главном центру за бројање гласова у сарајевској Зетри. Пристигло је 15 камиона изборног материјала. Прво се броје гласови мобилних тимова и бирача који су гласали у одсуству, а онда и гласови пристигли путем поште.
Прелиминарни резултати који су доступни на сајту ЦИК-а су резултати са скенера. Када се заврши ручно бројање, упоређују се резултати са онима са скенера. Тамо гдје буде одступања, услиједиће поновно бројање.
Централна изборна комисија на данашњој сједници донијела је и одлуку о поновном бројању, односно ручном бројању и отварању врећа са неколико бирачких мјеста, јер одређени обрасци нису били правилно спаковани. Неправилности се односе на скоро све нивое власти.
"Ова бирачка мјеста по тачки један ће се се извршити обавезно ручно бројање, а за бирачка мјеста по тачки два трагамо за обрасцима који су, можда, погрешно спаковани. Уколико су нађени, онда ћемо извршити ми унос у Главном центру. Ако нису нађени, вршиће се ручно бројање", рекао је Жељко Бакалар, члан Централне изборне комисије БиХ.
На једном бирачком мјесту у Бијељини утврђено је да су меморијске картице празне, па ће се гласови поново бројати и електронски и ручно.
Република Српска
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"Сада се ради поређење и то је једини ЦИК може утврдити да ли је постоје одступања и да ли негдје нису добро очитани подаци или јесу", рекла је Дијана Савић Божић, предсједник Градске изборне комисије Бијељина.
Нове изборне технологије додатно су све закомпликовале. Признали су то и у ЦИК-у за ТОК ТВ. Посебно се то односи на оне бираче који су гласали на непотврђеним гласачким листићима. За провјеру њиховог биачког права, неопходно је да сви уређаји буду транспортовани у складиште извођача пројекта и да бууд припремљене одговарајуће базе података. Дакле, у најбољем случају коначни резултати би могли бити познати треег новембра, у најгорем 15. новембра, барем тако увјеравају у ЦИК-у. Након тога, прво би требало да буде формирана Народна скупштина Републике Српске и Предсједништво БиХ. Рок је 15 дана.
Тако да би ова два тијела могла бити конституисана у другој половини новембра или првој половини децембра. Након тога, Предсједништво БиХ има рок од 15 дана да предложи предсједавајућег савјета министара, којег потврђује Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ. Треба имати у виду да је рок за конституисање Представничког дома мјесец дана од потврђивања резултата.
Дакле, то може бити почетком децембра или у другој половини децембра. Оптимисти вјерују да ће наведени нивои власти бити формирани до Нове године. Савјет министара БиХ и Дом народа ће можда чекати наредну годину.
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