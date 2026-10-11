Комшић одобрио 12.636 КМ за поправак лифта у згради у којој живи

Аутор:АТВ редакција
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Члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић донио је одлуку о додјели 12.636 КМ из интервентне резерве буџета институција БиХ за 2026. годину за поправку лифта у стамбеној згради у Сарајеву, на адреси Азизе Шаћирбеговић 16, гдје и сам живи, преносе федерални медији.
Како даље наводе федерални медији, одлука је објављена у "Службеном гласнику БиХ", а средства су одобрена Анђелки Николић из Сарајева у виду финансијске помоћи за плаћање трошкова поправке лифта у наведеној стамбеној згради.
Према одлуци, за њену реализацију задужен је Секретаријат Предсједништва БиХ, који ће извршити уплату на рачун Анђелке Николић.
Одлука је донесена 1. октобра 2026. године, а потписао ју је Жељко Комшић у својству члана Предсједништва БиХ.
Република Српска
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