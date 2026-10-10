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Шпирић: СНСД у власт уводи воља српског народа, а не политички губитници

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10.10.2026 10:44

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Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.
Фото: SRNA

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић изјавио је да су изборни губитници из Сарајева посљедња адреса са које треба да долазе поруке о будућем формирању власти.

"Изборни губиташи поручују како партнери из бошњачких странака ризикују ако СНСД уведу у власт. Ко су они да некога уводе у власт? СНСД је и сада и увијек у власт доводио и уводио српски народ својим гласовима јер СНСД брани ставове тог народа. Тако ће бити и убудуће и сви који се надају да је могуће без СНСД-а залутали су у политику", рекао је Шпирић за Срну.

Он је истакао да се погубним показало свако мијешање са стране у политички живот у БиХ, те да је изборна воља народа стала у одбрану Републике Српске, са јасним циљем да она буде видљива и поштована, како је и Уставом загарантовано.

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"Санкције предсједнику Милораду Додику народ у Републици Српској доживио је као личне санкције и то је брана која може зауставити сваку стихију. Мржња никада није савезник успјеху, ваљда је то јасно онима који су је распиривали у прошлом мандату", рекао је Шпирић.

Он је навео да је након познатих изборних резултата уобичајено да се обаве страначки разговори и договори будуће функционисање власти.

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"Можда неки мисле да ће изборни резултат промијенити неко ново "киндер јаје" и прекрајање воље бирача, али и та времена су прошла. СНСД је показао своју снагу и стабилност и настављамо даље на спровођењу наших програма са онима који имају капацитет да учествују у власти, уз пуно поштовање Устава и уважавање политичких партнера", рекао је Шпирић.

Он је оцијенио да су отворен и конструктиван политички дијалог најбољи савезник напретка у сваком смислу, те да је у наредном периоду неопходно показати политичку зрелост, а не авантуризам.

"Они који сада траже начина да дезавуишу изборне резултате уводе БиХ у нову политичку кризу", закључио је Шпирић.

(СРНА)

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Тагови :

Никола Шпирић

СНСД

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