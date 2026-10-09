У Федерацији пријављена 163 случаја болести слична грипу

Аутор:АТВ редакција
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У Федерацији БиХ /ФБиХ/ у првој седмици октобра у примарној здравственој заштити пријављена су 163 случаја болести сличне грипу.
Тестирано је 18 узорака прикупљених од хоспитализованих пацијената са тешким акутним респираторним инфекцијама и сви су били негативни на вирусе грипа, подаци су Завода за јавно здравство ФБиХ.
Сезона појачаног надзора над респираторним вирусима трајаће до средине маја наредне године, преносе федерални медији, преноси Срна.
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