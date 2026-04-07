Лукић: Мјере на сузбијању птичијег грипа на подручју општине Петрово дале су брзе и конкретне резултате

Аутор:АТВ
Коментари:2
Захваљујући брзој и координисаној реакцији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке управе за инспекцијске послове и ветеринарске службе, мјере на сузбијању птичијег грипа на подручју општине Петрово дале су брзе и конкретне резултате, рекао је помоћник министра за ветеринарство Негослав Лукић.
Правовремено дјеловање надлежних институција омогућило је да се ситуација на терену у врло кратком року санира, чиме је спријечено ширење болести на друге фарме и шире подручје.
"Данас смо донијели рјешење о укидању зона надзора које су биле успостављене ради контроле и сузбијања болести. Ова одлука представља потврду да систем функционише, те да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка управа за инспекцијске послове и ветеринарска служба дјелују координисано, ефикасно и одговорно у заштити здравља животиња и стабилности домаће производње. Овакви резултати додатно јачају повјерење у систем контроле и способност институција да брзо и ефикасно реагују у кризним ситуацијама ", изјавио је помоћник министра за ветеринарство Негослав Лукић.
Здравље
Има ли разлога за бригу? Потврђен први случај птичијег вируса код човјека
Посебно наглашава да су све надлежне службе, уз пуну сарадњу произвођача, провеле прописане мјере у најкраћем могућем року те и да је такав приступ омогућио брзо сузбијање појаве болести, очување сигурности сектора живинарства и спречавање већих економских посљедица.
"У наредним данима очекујемо и повратак извозног статуса пилећег меса на тржиште Европске уније, што ће додатно потврдити успјешност предузетих мјера и стабилност система контроле", каже Лукић.
Према његовим ријечима министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка управа за инспекцијске послове и ветеринарска служба наставиће са појачаним надзором и превентивним активностима како би се очувала повољна епизоотиолошка ситуација и пружила пуна подршка домаћим произвођачима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 мј0
Друштво
3 мј0
Друштво
6 мј14
БиХ
8 мј0
Република Српска
15 ч0
Република Српска
16 ч0
Република Српска
16 ч1
Република Српска
16 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму