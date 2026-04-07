Лукић: Мјере на сузбијању птичијег грипа на подручју општине Петрово дале су брзе и конкретне резултате

07.04.2026 11:56

Негослав Лукић
Фото: Ustupljena fotografija

Захваљујући брзој и координисаној реакцији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке управе за инспекцијске послове и ветеринарске службе, мјере на сузбијању птичијег грипа на подручју општине Петрово дале су брзе и конкретне резултате, рекао је помоћник министра за ветеринарство Негослав Лукић.

Правовремено д‌јеловање надлежних институција омогућило је да се ситуација на терену у врло кратком року санира, чиме је спријечено ширење болести на друге фарме и шире подручје.

"Данас смо донијели рјешење о укидању зона надзора које су биле успостављене ради контроле и сузбијања болести. Ова одлука представља потврду да систем функционише, те да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка управа за инспекцијске послове и ветеринарска служба д‌јелују координисано, ефикасно и одговорно у заштити здравља животиња и стабилности домаће производње. Овакви резултати додатно јачају повјерење у систем контроле и способност институција да брзо и ефикасно реагују у кризним ситуацијама ", изјавио је помоћник министра за ветеринарство Негослав Лукић.

Посебно наглашава да су све надлежне службе, уз пуну сарадњу произвођача, провеле прописане мјере у најкраћем могућем року те и да је такав приступ омогућио брзо сузбијање појаве болести, очување сигурности сектора живинарства и спречавање већих економских посљедица.

"У наредним данима очекујемо и повратак извозног статуса пилећег меса на тржиште Европске уније, што ће додатно потврдити успјешност предузетих мјера и стабилност система контроле", каже Лукић.

Према његовим ријечима министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка управа за инспекцијске послове и ветеринарска служба наставиће са појачаним надзором и превентивним активностима како би се очувала повољна епизоотиолошка ситуација и пружила пуна подршка домаћим произвођачима.

