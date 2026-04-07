Павић: Долазак Трампа Млађег у Бањалуку ће додатно подигнути углед и видљивост Српске

Аутор:Славиша Ђурковић
Политички аналитичар Александар Павић каже да ће долазак Доналда Трампа Млађег , сина америчког предсједника, у Бањалуку додатно подигнути углед и видљивост Републике Српске.
"Ова посјета јесте плод јасног става који је на првом мјесту изнио Милорад Додик. Он је три пута подржао Доналда Трампа и предизборним кампањама. Ова посјета је доказ да Република Српска направила озбиљан продор према битним личностима у Вашингтону. Било је тога и прије доласка Трампа, а биће и послије. То је веома важно, тиме се диже и углед Републике Српске", каже Павић.
Он истиче да посјета даје додатни легитимитет Републици Српској и отвара нова врата и могућности и на економском, и на политичком плану.
"То показује да је ово руководство ипак нешто радило и да се труди на сваки могући начин да учврсти положај Републике Српске и да додатно ојача њене позиције у Вашингтону", истиче Павић.
Син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи доћи ће данас, 7. априла, у званичну посјету Бањалуци. Он ће се састати са српским званичницима и привредницима. Ово је наставак одличне дипломатске активности руководства Републике Српске.
Трампова посјета - доказ поштовања Републике Српске. — СНСД (@SNSDDodik) April 7, 2026
Чињеница да је Бањалука на мапи Доналда Трампа Млађег, сина предсједника САД, говори колико је Бањалука уздигнута у геополитичком смислу.
Ова посјета је плод дугогодишњег рада предсједника Додика, који је подржао…
