Ово је одговор Ирана на Трампов ултиматум

Иран и Израел размјењивали су јутрос нападе, а Техеран је одбио поново отворити Хормушки мореуз и прихватити споразум о прекиду ватре уочи рока који је поставио амерички предсједник Доналд Трамп да пристане на његове захтјеве или ће бити „уништен“, пише агенција Ројтерс.
Иран је одбацио амерички приједлог којем је посредовао Пакистан за тренутни прекид ватре и укидање његове учинковите блокаде мореуза, након чега би услиједили преговори о ширем мировном рјешењу у року од 15 до 20 дана, према извору упознатом с планом.
Ирански одговор састојао се од 10 тачака, укључујући прекид сукоба у регији, протокол за сигуран пролаз кроз Хормушки мореуз, укидање санкција и обнову, извијестила је службена новинска агенција ИРНА. У понедјељак је Трамп рекао да се „цијела земља може уништити у једној ноћи, а та ноћ би могла бити сутра навече“.
Запријетио је уништити иранске електране и инфраструктуру ако Техеран одбије пристати прије рока. Без договора, Трамп је рекао да ће „сваки мост у Ирану бити сравњен“ до поноћи по источном времену (4 сата по Гриничу) у сриједу и да ће „свака електрана у Ирану бити уништена, горјети, експлодирати и никада се више неће користити“.
Рано јутрос, израелска војска изјавила је да је завршила вал ваздушних напада усмјерених на инфраструктуру иранске владе у Техерану и другим подручјима. Користила је системе противваздушне одбране како би пресрела пројектиле лансиране из Ирана.
Саудијска Арабија пресрела је балистичке пројектиле према својој источној регији, а остаци су пали у близини енергетских постројења, саопштило је министарство одбране без прецизирања ко је лансирао пројектиле. Саудијска Арабија нападнута је стотинама иранских пројектила и дронова откако су САД и Израел почели рат против Ирана 28. фебруара, од којих је већина пресретнута, рекле су власти. Саудијска Арабија, Уједињени Арапски Емирати и Бахреин у уторак су истовремено издали упозорења за јавну безбједност.
Трамп је одбацио питања о томе да ли би уништавање иранских електрана представљало ратне злочине, рекавши да „уопште није“ забринут због те могућности. „Надам се да то нећу морати учинити“, рекао је.
Ирански изасланик у Уједињеним нацијама у понедјељак је рекао да је Трампова пријетња нападом „изравно подстицање на тероризам и пружање јасних доказа о намјери почињења ратних злочина према међународном праву“.
Ирански замјеник министра спорта Алиреза Рахими позвао је у уторак умјетнике и спортисте да формирају људске ланце у електранама широм земље, а иранско врховно војно заповједништво рекло је да је Трамп „у заблуди“.
Синагога у средишту иранског главног града тешко је оштећена америчко-израелским пројектилом у уторак, према полуслужбеној новинској агенцији Мехр.
Цијене нафте у уторак кретале су се око 110 долара по барелу док се приближава Трампов рок и мало је видљивих изгледа за поновно отварање Хормушког мореуза, кључне глобалне транзитне тачке за нафту која је подстакла забринутост због инфлације широм свијета.
Иран је практично затворио Хормуз, пролаз за око петину свјетске опскрбе нафтом и природним гасом, користећи га као снажан преговарачки адут којег се не жели одрећи.
Цијена сирове нафте порасла је за 0,4 одсто на 110,19 долара по барелу, док се цијена америчке нафте Вест Тексас Интермидијет повећала за 0,8 одсто на 113,31 долар. Трамп је на рубу политичке кризе јер се Иран показао тежим противником него што је предвидио на почетку сукоба, за који је рекао да је циљ спријечити земљу у изградњи нуклеарног оружја и развоју пројектила за његову испоруку.
Са 13 погинулих америчких војника од почетка сукоба, нашао се на још опаснијем терену када је у петак срушен амерички борбени авион Ф-15Е, а један од двојице пилота остао је заглављен дубоко на иранској територији.
Спасилачка мисија америчких командоса с циљем извлачења официра помогла је у спречавању катастрофалне ескалације политичке кризе за Трампа.
Хиљаде људи убијено је широм Блиског истока у рату, укључујући 3546 у Ирану, изјавила је америчка група за људска права ХРАНА, и готово 1500 у Либану гдје је Израел циљао милицију Хезболаха коју подржава Иран.
