Иран младима уочи истека Трамповог ултиматума: Формирајте "живе ланце" око електрана

07.04.2026 07:09

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.
Иран званичник Алиреза Рахими позвао је грађане, посебно младе, да формирају „живе ланце“ око електрана након пријетњи америчког предсједника Доналда Трампа о новим нападима на инфраструктуру након истека ултиматума.

Рахими, којег је државна телевизија представила као секретара Врховног савјета за младе и адолесценте, у видео-обраћању позвао је „младе, спортисте, умјетнике, студенте и професоре“ да се окупе око електрана.

Позвао их је да се данас окупе око „националних ресурса који припадају будућности Ирана“, без обзира на политичка увјерења.

Позив након Трампових пријетњи

Позив долази након што је Трамп запријетио новим нападима на иранску инфраструктуру ако Техеран не отвори Хормушки мореуз у задатом року.

Иран је и раније организовао сличне акције око нуклеарних постројења у вријеме појачаних напетости.

Током Заливског рата 1991. ирачки диктатор Садам Хусеин користио је цивиле као живи штит, а стране држављане које су држале његове безбједносне службе распоредио је на потенцијалне мете америчке војне кампање.

Прочитајте више

Сједница Савјета безбједности.

Свијет

УН тражи заштиту пролаза кроз Хормушки мореуз, Кина блокирала резолуцију

1 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

МУП Српске издао обавјештење: Данас на снази више забрана

1 ч

0

Уживо

Доналд Трамп млађи маше током самита Института за будуће инвестиционе иницијативе у петак, 27. марта 2026. године, у Мајами Бичу, Флорида.

Република Српска

Доналд Трамп Млађи долази у Бањалуку

1 ч

5
Доналд Трамп млађи слуша говор предсједника Доналда Трампа о стању нације у Капитолу САД у Вашингтону, 24. фебруара 2026. године.

Република Српска

Син Доналда Трампа долази у Бањалуку: Ко је Доналд Трамп Млађи?

1 ч

0

Више из рубрике

Сједница Савјета безбједности.

Свијет

УН тражи заштиту пролаза кроз Хормушки мореуз, Кина блокирала резолуцију

1 ч

0
Володимир Зеленски

Свијет

Зеленски: Понудили смо Русији енергетско примирје

9 ч

0
Комби аустријске полиције.

Свијет

Детаљи језивог убиства у Аустрији: Жртва имала српски пасош, ухапшен бивши муж

9 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Свијет

Дмитријев: Неизбјежна глобална несташица нафте

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

04

Шолаја за АТВ: Данашња посјета добар показатељ да Република Српска иде у добром правцу

07

57

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

