Иран младима уочи истека Трамповог ултиматума: Формирајте "живе ланце" око електрана

Иран званичник Алиреза Рахими позвао је грађане, посебно младе, да формирају „живе ланце“ око електрана након пријетњи америчког предсједника Доналда Трампа о новим нападима на инфраструктуру након истека ултиматума.
Рахими, којег је државна телевизија представила као секретара Врховног савјета за младе и адолесценте, у видео-обраћању позвао је „младе, спортисте, умјетнике, студенте и професоре“ да се окупе око електрана.
Позвао их је да се данас окупе око „националних ресурса који припадају будућности Ирана“, без обзира на политичка увјерења.
Позив долази након што је Трамп запријетио новим нападима на иранску инфраструктуру ако Техеран не отвори Хормушки мореуз у задатом року.
Иран је и раније организовао сличне акције око нуклеарних постројења у вријеме појачаних напетости.
Током Заливског рата 1991. ирачки диктатор Садам Хусеин користио је цивиле као живи штит, а стране држављане које су држале његове безбједносне службе распоредио је на потенцијалне мете америчке војне кампање.
