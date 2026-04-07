МУП Српске издао обавјештење: Данас на снази више забрана

АТВ
07.04.2026 07:00

Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске издало је неколико забрана које ће данас бити на снази од 10 часова ујутру до поноћи.

Како наводе из МУП-а, забране се издају у циљу обезбјеђења несметаног боравка и кретања високопозициониране иностране делегације у посјети Републици Српској.

Забрањен је саобраћај за сва моторна возила преко 7,5 тона укупне масе, осим теретних возила јавних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на обезбјеђењу на сљедећим путним правцима:

  • магистралном путу М-И 101, на дионицама МА Бања Лука (Маховљани) — ауто-пут Александровац (наплатне рампе Александровац) и Клашнице 2 - Бањалука (ПРСМВ);
  • ауто-путу, на дионици Градишка (Александровац) - Бањалука (Јакуповци);
  • свим улицама на територији града Бањалука и
  • локалном путу Крнете — Бакинци, град Лакташи.

У циљу провођења мјера посебног обезбјеђења на наведеним дионицама вршиће се повремена потпуна обустава саобраћаја за вријеме проласка штићених личности.

У истом периоду на подручју Бањалуке и Лакташа на снази ће бити Наредба о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на сљедећим путним правцима:

  • магистрални пут М-И 101, на дионицама МА Бањалука (Маховљани) — ауто-пут Александровац (наплатне рампе Александровац) и Клашнице 2 - Бањалука (ПРСМВ);
  • ауто-пут, дионица Градишка (Александровац) - Бањалука (Јакуповци);
  • свим улицама на територији града Бањалука и
  • локалном путу Крнете — Бакинци, град Лакташи.

"Министарство у сједишту, као ни полицијске управе и полицијске станице за наведени период неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме", нагласили су из МУП-а Српске.

Син Доналда Трампа стиже у Бањалуку

Како је АТВ раније писао, данас ће у Бањалуци боравити најстарији син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи.

Трампов син ће одржати панел дискусију у Банском двору.

Доналд Трамп Млађи

Република Српска

Син Доналда Трампа долази у Бањалуку!

Посјета Трампа Бањалуци је наставак дипломатских активности руководства Републике Српске.

