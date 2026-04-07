МУП Српске издао обавјештење: Данас на снази више забрана

Аутор:АТВ
Министарство унутрашњих послова Републике Српске издало је неколико забрана које ће данас бити на снази од 10 часова ујутру до поноћи.
Како наводе из МУП-а, забране се издају у циљу обезбјеђења несметаног боравка и кретања високопозициониране иностране делегације у посјети Републици Српској.
Забрањен је саобраћај за сва моторна возила преко 7,5 тона укупне масе, осим теретних возила јавних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на обезбјеђењу на сљедећим путним правцима:
У циљу провођења мјера посебног обезбјеђења на наведеним дионицама вршиће се повремена потпуна обустава саобраћаја за вријеме проласка штићених личности.
У истом периоду на подручју Бањалуке и Лакташа на снази ће бити Наредба о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на сљедећим путним правцима:
"Министарство у сједишту, као ни полицијске управе и полицијске станице за наведени период неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме", нагласили су из МУП-а Српске.
Како је АТВ раније писао, данас ће у Бањалуци боравити најстарији син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи.
Трампов син ће одржати панел дискусију у Банском двору.
Република Српска
Син Доналда Трампа долази у Бањалуку!
Посјета Трампа Бањалуци је наставак дипломатских активности руководства Републике Српске.
