Ово треба да знате: МУП Српске издао забране за уторак

Стеван Лулић
06.04.2026 16:17

Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева
Министар унутрашњих послова Републике Српске издао је неколико забрана које ће снази бити у уторак, од 10 сати ујутру до поноћи.

Из МУП-а појашњавају да се забране издају у циљу обезбјеђења несметаног боравка и кретања високопозициониране иностране делегације у посјети Републици Српској.

Како се наводи, забрањен је саобраћај за сва моторна возила преко 7,5 тона укупне масе, осим теретних возила јавних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на обезбјеђењу на сљедећим путним правцима:

  • магистралном путу М-И 101, на дионицама МА Бања Лука (Маховљани) — ауто-пут Александровац (наплатне рампе Александровац) и Клашнице 2 - Бањалука (ПРСМВ);
  • ауто-путу, на дионици Градишка (Александровац) - Бањалука (Јакуповци);
  • свим улицама на територији града Бањалука и
  • локалном путу Крнете — Бакинци, град Лакташи.

Такође, у циљу провођења мјера посебног обезбјеђења на наведеним дионицама вршиће се повремена потпуна обустава саобраћаја за вријеме проласка штићених личности.

Забрана превоза експлозивних средстава

Осим тога, у истом периоду на подручју Бањалуке и Лакташа на снази ће бити Наредба о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на сљедећим путним правцима:

  • магистрални пут М-И 101, на дионицама МА Бањалука (Маховљани) — ауто-пут Александровац (наплатне рампе Александровац) и Клашнице 2 - Бањалука (ПРСМВ);
  • ауто-пут, дионица Градишка (Александровац) - Бањалука (Јакуповци);
  • свим улицама на територији града Бањалука и
  • локалном путу Крнете — Бакинци, град Лакташи.

"Министарство у сједишту, као ни полицијске управе и полицијске станице за наведени период неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме", нагласили су из МУП-а Српске.

У Бањалуку стиже син Доналда Трампа

Како је АТВ раније извијестио у уторак ће у Бањалуци боравити најстарији син америчког предсједника Доналд Трамп Млађи.

Трампов син ће одржати панел дискусију у Банском двору.

Посјета Трампа Бањалуци је наставак дипломатских активности руководства Републике Српске.

