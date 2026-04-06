Син Доналда Трампа долази у Бањалуку!

Аутор:Славиша Ђурковић
Коментари:22
Доналд Трамп Млађи, син америчког предсједника Доналда Трампа долази у Бањалуку у уторак, 7. априла, гдје ће одржати панел дискусију у Банском двору.
Посјета Трампа Бањалуци је наставак дипломатских активности руководства Републике Српске.
Због појачаних мјера безбједности, сутра ће у Бањалуци бити затворен већи број улица.
Доналд Трамп Млађи (Donald Trump Jr.) амерички је бизнисмен, политички активиста, јавна личност и најстарији син предсједника САД Доналда Трампа.
Рођен је 31. децембра 1977. године у Њујорку. Одрастао је у породици која је већ била дубоко укључена у бизнис некретнина и медије, што је значајно обликовало његову каријеру.
Трамп Млађи дипломирао је економију на Универзитету Пенсилванија. Након студија, активно се укључује у породични бизнис у оквиру компаније "The Trump Organization", гдје је обављао функције везане за развој некретнина и инвестиције.
Био је укључен у бројне пројекте широм САД, али и у медијске активности, укључујући учешће у ријалити емисији „The Apprentice“, коју је водио његов отац.
Током предсједничке кампање Доналда Ј. Трампа, Доналд Трамп Млађи био је један од најактивнијих чланова породице у јавним наступима и промоцији кампање.
Након избора, наставио је да игра значајну улогу у политичком простору САД, посебно међу конзервативним бирачима. Често се појављује у медијима, учествује на скуповима и активно користи друштвене мреже за изношење политичких ставова.
Доналд Трамп Млађи има петоро дјеце. Познат је и по интересовању за лов и активности на отвореном, што често дијели на друштвеним мрежама.
