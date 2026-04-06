ЕУ покреће преговоре о укидању роминг трошкова за Западни Балкан

АТВ
06.04.2026 12:14

Фото: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Генерални секретаријат Савјета Европске уније заказао је састанак Радне групе за проширење и земље које преговарају о приступању ЕУ за сутра у Бриселу, на којем ће бити разматран приједлог Европске комисије о укидању додатних роминг трошкова за Западни Балкан, односно проширењу режима роминга "Roam Like at Home" (Роминг као код куће).

Према програму који је објављен на сајту Савјета ЕУ, на састанку ће се разматрати приједлог Комисије да Европска унија започне преговоре са Западним Балканом о споразумима о ромингу.

Ако се преговори успјешно заврше, грађани Србије и цјелокупног Западног Балкана ће моћи да зову, шаљу СМС и користе мобилне податке у Евопској по цијенама као код куће, док ће грађани Европске уније приликом путовања на Западни Балкан имати исте повластице.

Приједлог не значи аутоматско укључење Западног Балкана у програм "Roam Like at Home", већ подразумијева да ће Европска унија са сваким партнером са Западног Балкана склопити билатерални споразум, а од њих се очекује и да се ускладе са стандардима ЕУ роминг политике.

Споразум такође осигурава да потрошачи имају право на исти квалитет и брзину мобилне мреже као код куће и да је контактирање хитних служби бесплатно.

Погодности мобилног роминга у Европској унији су претходно у јулу 2025. проширене на Молдавију и Украјину.

Европска унија је првобитно увела режим "Roam Like at Home" за своје чланице у јуну 2017. године.

