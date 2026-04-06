Иран потврдио: Разматрамо мировни план

Иран неће поново отворити Хормушки мореуз у замјену за „привремено примирје“, казао је виши ирански званичник за Ројтерс у понедјељак, додајући да Техеран сматра да Вашингтон није спреман за трајан прекид ватре.
Званичник је потврдио да је Иран примио приједлоге за непосредно примирје те да их разматра, али је додао да Техеран не прихвата да буде под притиском како би пристао на временске рокове и донио одлуку.
Оквир за окончање борби саставио је Пакистан, а послан је Ирану и САД-у током ноћи, казао је извор Реутерса, наводећи приступ у двије фазе с непосредним примирјем, након којег би услиједио свеобухватан споразум.
Амерички портал Аксиос (Axios) синоћ је објавио да САД, Иран и регионални посредници расправљају о потенцијалном 45-дневном прекиду ватре у оквиру договора у двије фазе који би могао довести до трајног окончања рата, позивајући се на америчке, израелске и регионалне изворе.
Према приједлогу, поново би се отворио Хормушки мореуз, а сукобљене стране имале би између 15 и 20 дана да финализују шири споразум.
