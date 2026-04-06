Logo
Large banner

Иран потврдио: Разматрамо мировни план

Аутор:

06.04.2026 11:54

Коментари:

0
Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/Francisco Seco

Иран неће поново отворити Хормушки мореуз у замјену за „привремено примирје“, казао је виши ирански званичник за Ројтерс у понедјељак, додајући да Техеран сматра да Вашингтон није спреман за трајан прекид ватре.

Званичник је потврдио да је Иран примио приједлоге за непосредно примирје те да их разматра, али је додао да Техеран не прихвата да буде под притиском како би пристао на временске рокове и донио одлуку.

Шта је у оквиру за окончање борби?

Оквир за окончање борби саставио је Пакистан, а послан је Ирану и САД-у током ноћи, казао је извор Реутерса, наводећи приступ у двије фазе с непосредним примирјем, након којег би услиједио свеобухватан споразум.

Најновија вијест

Свијет

Амерички портал Аксиос (Axios) синоћ је објавио да САД, Иран и регионални посредници расправљају о потенцијалном 45-дневном прекиду ватре у оквиру договора у двије фазе који би могао довести до трајног окончања рата, позивајући се на америчке, израелске и регионалне изворе.

Према приједлогу, поново би се отворио Хормушки мореуз, а сукобљене стране имале би између 15 и 20 дана да финализују шири споразум.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner