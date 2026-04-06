Преговори САД и Ирана: Све мора бити договорено данас

06.04.2026 09:51

Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
ИРАН и САД добили су приједлог плана за окончање рата који предвиђа примирје у двије фазе, рекао је извор упознат с преговорима за Ројтерс.

„Сви елементи морају бити договорени данас“

План укључује тренутни прекид ватре, након чега би услиједио коначни договор о завршетку сукоба.

„Сви елементи морају бити договорени данас“, рекао је извор, додајући да би почетни договор био формализован као меморандум о разумијевању, електронски потврђен преко Пакистана, који је једини комуникациони канал између страна.

Примирје одмах, договор у року од неколико седмица

Према приједлогу, одмах би се увео прекид ватре, укључујући поновно отварање Хормушког мореуза. Након тога би услиједио период од 15 до 20 дана за постизање ширег споразума.

План, који се неслужбено назива „Исламабадски споразум“, укључивао би регионални оквир за управљање мореузом, док би завршни преговори требало да буду одржани у Исламабаду.

Иран би одустао од нуклеарног програма, САД ублажиле санкције

Коначни договор, према извору, требало би да укључује обавезу Ирана да неће развијати нуклеарно оружје, у замјену за ублажавање санкција и одмрзавање имовине.

Приједлог долази након што је амерички предсједник Доналд Трамп запријетио нападима на кључну инфраструктуру у Ирану и поручио да ће „разнијети цијелу земљу“ ако Иран не отвори Хормушки мореуз до задатог рока.

(Индекс)

мировни преговори

Хормушки мореуз

Исламабадски споразум

Иран

Америка

