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Аграр: Пољопривредне актуелности из ратарства, пчеларства и домаћих производа

Извор:

АТВ

06.06.2026 11:04
Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' водимо вас на Дане поља стрних жита и откривамо каквим се приносима надају ратари и пољопривредни стручњаци.

Причамо о меду Удружења ампутираца Републике Српске, који је стигао до Народне скупштине.

Откривамо детаље Сајма 'Мост до завичаја' одржаног у Рибнику.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Agrar

Зорица Петковић

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