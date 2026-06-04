Битно: Упис у средње школе

Извор:
АТВ
Битно вечерас у 21 час и 9 минута о упису у средње школе.
За ’Битно' говоре: Крешимир Бодрожић, директор 'Tikt Мanufaktura', Владо Томић, директор Техничке школе Градишка, Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске, Тијана Рађевић-Дрљача, начелник Одјељења за средње стручно образовање и образовање одраслих у Министарству просвјете и културе Републике Српске и Дамјан Шкипина, директор Завода за запошљавање Републике Српске.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Бојан Сандић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
19
16
16
16
12
16
11
16
05
Тренутно на програму