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Битно: Упис у средње школе

Извор:

АТВ

04.06.2026 14:52
Битно: Упис у средње школе
Фото: атв

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о упису у средње школе.

За ’Битно' говоре: Крешимир Бодрожић, директор 'Tikt Мanufaktura', Владо Томић, директор Техничке школе Градишка, Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске, Тијана Рађевић-Дрљача, начелник Од‌јељења за средње стручно образовање и образовање одраслих у Министарству просвјете и културе Републике Српске и Дамјан Шкипина, директор Завода за запошљавање Републике Српске.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Бојан Сандић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Битно

АТВ

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