Битно: Спортско новинарство: Јуче, данас и сутра

Извор:
АТВ
Битно вечерас у 21 час и 9 минута о спортском новинарству јуче, данас и сутра.
За 'Битно' говоре новинари: Александра Илић, Немања Бабић, Дарко Пашагић, Филип Макрић и Александар Јокшић.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Андреј Кнежевић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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