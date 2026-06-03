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Битно: Спортско новинарство: Јуче, данас и сутра

Извор:

АТВ

03.06.2026 10:30
Битно: Спортско новинарство: Јуче, данас и сутра
Фото: атв

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о спортском новинарству јуче, данас и сутра.

За 'Битно' говоре новинари: Александра Илић, Немања Бабић, Дарко Пашагић, Филип Макрић и Александар Јокшић.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Андреј Кнежевић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Андреј Кнежевић

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