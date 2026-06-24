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Тијело Аустријанке већ 50 дана заробљено у БиХ због бирократије

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 07:04

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Сандук сахрана цвијеће обичаји
Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Смрт мајке током ходочашћа у Босни и Херцеговини за Мартина С. из Доње Аустрије била је тек почетак агоније.

Већ више од 50 дана овај четрдесетосмогодишњак води бирократску битку да тијело своје мајке, седамдесетдвогодишње Лидије Х., допреми у домовину.

Све се десило првог маја, када се Лидија изненада разбољела и преминула у болници у Мостару.

„Изгледа као да моја мајка никада неће стићи кући. Прекинуо сам одмор у Лас Вегасу, вратио се и одмах контактирао путно осигурање. Понашају се као да им је ово први случај у животу. Више од седам недјеља чекам да је сахраним, а тијело је и даље у БиХ.“

Мартин оптужује осигуравајућу кућу за потпуни хаос. Тврди да му сваке седмице траже нове, тешко доступне документе, те да често ни сами не знају гдје се они прибављају.

„Рекли су ми да међународни родни и вјенчани лист морам тражити преко амбасаде у БиХ. На крају сам их без проблема подигао у матичној служби у Линцу. Осигурање често уопште не прослиједи битне документе институцијама и само успорава процес. Очајан сам, желим само да моја мајка коначно пронађе свој мир.“

Аустријски лист „Хеуте“ контактирао је и осигуравајућу кућу. Они кривицу пребацују на компликоване прописе и администрацију двије земље.

„Организација међународног транспорта зависи од бројних административних прописа у земљи смрти и земљи одредишта. Процес се одужио јер се дио обавезне документације може издати искључиво члановима породице. На те рокове немамо директан утицај.“

Док се одговорност пребацује с једне адресе на другу, тијело преминуле Аустријанке већ скоро два мјесеца лежи у БиХ, а породица је онемогућена да се од ње достојанствено опрости.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

беживотно тијело

преминула жена

Босна и Херцеговина

Аустрија

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