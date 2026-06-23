ИДДЕЕА издаје електронске потписе упркос рјешењу Агенције за заштиту личних података

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
ИДДЕЕА и даље издаје електронске потписе. Не омета их рјешење Агенције за заштиту личних података БиХ која је утврдила да незаконито обрађују личне податке.
"Тај посао тече како треба. Тек у року од 15 дана треба да доставимо све мјере које смо предузели према Агенцији за заштиту личних података. Наш тим ради на изради процедура, гдје ћемо неке ствари још поправити", рекао је Алмир Бадњевић, директор ИДДЕЕА-е.
Бадњевић не негира да је Агенција утврдила да обрађују више података него што су имали законско право.
"Али они се нису тиме бавили. Они се нису бавили чланом 18 да оцијене колико ИДДЕЕА обрађује података. Они су се бавили тиме ко може бити овјеритељ, а ко не може. То није њихова надлежност", наводи Бадњевић.
Управо је питање надлежности кључно. Раније је министар унутрашњих послова РС упозоравао да ИДДЕЕА на овај начин преноси надлежности МУП-а на ниво БиХ. Данас Форто тврди да процес иде у обрнутом смјеру.
"Овај пренос надлежности, овај напад који данас гледамо, неће проћи! Не постоји опција да ћемо из Министарства саобраћаја и веза да наш Уред за акредитацију овјерилаца, који је једини уред који може овластити ко може издавати потписе, нећемо дозволити да се то додијели ентитетима. Не може", рекао је Един Форто, министар транспорта и комуникација БиХ.
Форто, с друге стране, истиче да је у току Бадњевићевог мандата проширен опсег дјеловања ИДДЕЕА-е, на шта је раније упозоравано из МУП-а Републике Српске.
"Од именовања директора Бадњевића престали су бити штампарија која штампа возачке дозволе и почели су да раде нешто што им је законом дато, а то је издавање електронских цертификата за електронске потписе, што је посебно изнервирало сигурносне структуре у Републици Српској", рекао је Форто.
"Њихов задатак јесте да штампају документе, и то није било упитно све ове године до тренутка када је неко кроз дигитализацију и електронски потпис покушао да нападне електронски суверенитет институција Републике Српске", наводи Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
Канцеларија за акредитацију овјерилаца не ради свој посао како треба, каже Фортов замјеник Огњен Јањић. Јањић поручује да су изостале мјере надзора те да се игноришу одлуке надлежних институција, због чега се ствара правна несигурност.
"Као замјеник министра званично сам упозоравао министра и надлежне структуре на озбиљне правне и институционалне проблеме у поступању Канцеларије за надзор и акредитацију овјерилаца, као и на недостатке у функционисању система електронског идентитета и услуга повјерења у БиХ", рекао је Огњен Јањић, замјеник министра транспорта и комуникација БиХ.
И док се води политичка борба око тога ко има право издавати електронски потпис, акредитовати овјериоце који издају потписе, те ко смије користити личне документе, изостаје реакција Министарства цивилних послова, које је надлежно за ИДДЕЕА-у.
"Ми смо управна организација у оквиру Министарства цивилних послова. Први који би се требали питати и први који су позвани јесте Министарство цивилних послова, а не Министарство комуникација", рекао је Петар Билчар, замјеник директора ИДДЕЕА-е.
Из Агенције за заштиту личних података још једном су потцртали да је Суд БиХ утврдио да је ИДДЕЕА законски овлаштена да издаје квалификоване дигиталне потписе само у домену издавања личних докумената. Додају да је неприхватљиво да ова институција и поред става Суда наставља са незаконитом обрадом личних података у сврху издавања квалификованих електронских потврда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
6 ч1
БиХ
9 ч0
Најновије
21
21
21
17
21
12
21
10
20
49
Тренутно на програму