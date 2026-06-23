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Оцјена Шмитових интервенција на дневном реду након шест мјесеци одуговлачења

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 14:32

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Оцјена Шмитових интервенција на дневном реду након шест мјесеци одуговлачења
Фото: АТВ

Након више од пола године од апелације Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, крњи Уставни суд ставио је на дневни ред сједнице оцјену уставности интервенција Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ.

Апелација ће бити на дневном реду сједнице Уставног суда БиХ заказане за 2. и 3. јул.

Подсјећамо, у овом суду Срни је раније речено да је оцјена уставности одредаба Кривичног закона БиХ које је наметнуо Шмит комплексан посао и да је то разлог што ни након пола године нема одлуке.

Из Суда је речено да је апелација за оцјену уставности, коју је поднио Клуб посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, регистрована под бројем У-43/25.

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Посланичко питање о одуговлачењу одлуке, крњем Уставном суду БиХ је упутила и шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић, а у одговору је написано да ће се предмет У-43/25 ускоро наћи на дневном реду.

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Тагови :

Уставни суд БиХ

Кристијан Шмит

Кривични закон БиХ

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