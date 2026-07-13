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Минић: Овакви сусрети ми увијек поправе дан

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 22:56

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Предсједник Владе Саво Минић се састао са ловцима
Фото: minic_savo / X

Послије лијепе слике скоро завршеног вртића у Билећи и садржајног састанка са начелником Гацка, нашло се времена и за сусрет са другарима, ловцима, истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.

"Добра екипа, честити и одговорни људи, полицајци који и ван службе чувају праве вриједности нашег друштва. Овакви сусрети ми увијек поправе дан", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Саво Минић

Ловци

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