Минић: Овакви сусрети ми увијек поправе дан

Аутор:АТВ редакција
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Послије лијепе слике скоро завршеног вртића у Билећи и садржајног састанка са начелником Гацка, нашло се времена и за сусрет са другарима, ловцима, истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.
"Добра екипа, честити и одговорни људи, полицајци који и ван службе чувају праве вриједности нашег друштва. Овакви сусрети ми увијек поправе дан", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Послије лијепе слике скоро завршеног вртића у Билећи и садржајног састанка са начелником Гацка, нашло се времена и за сусрет са другарима, ловцима. Добра екипа, честити и одговорни људи, полицајци који и ван службе чувају праве вриједности нашег друштва. Овакви сусрети ми увијек… pic.twitter.com/o2ddJxSXY5— Саво Минић (@minic_savo) July 13, 2026
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