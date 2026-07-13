Додик: Чека се извјештај о поступању у Палама, али нико не може да понижава полицију

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да се о поступању полиције у угоститељском објекту у Палама чека извјештај те да је проблем што начелник општине Дејан Којић то дешавање користи за одређену промоцију.
"Жао ми је што су се момци, цуре или дјеца Пала затекли ту и што се та ситуација уопште десила, то ми је жао. Али да то неко користи за личну или неку другу промоцију, то већ представља проблем, као што то чини начелник општине Пале", рекао је Додик.
Истиче да, умјесто да је учинио све да се то смири, он данас продубљује проблем својом конференцијом за штампу .
"Објекат није имао дозволе, није било дозволе противпожарне заштите ни употребне дозволе.Ми не смијемо дозволити да нам се деси оно што је било у Македонији, да због неког концерта за који млади покажу велики интерес неисправног објекта имамо трагедију несагледивих размјера. Ми смо свјесно пооштрили контроле, није био ни одобрен тај догађај, није било ничега", рекао је Додик те додао да се чека на извјештај полиције.
Исткао је да, ако буде прекорачења и овлаштења, наравно да ће одређени људи сносити санкције.
Додик је рекао како се на Пале, у Источно Сарајево, поновно враћају криминалне групе које желе да преовладају и да ће управо због таквих тамо бити лоциране додатне полицијске снаге.
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"Сматрамо да због понашања таквих криминалних група један број људи има страх, а ми не желимо да нико живи у страху у Републици Српској. Позивам начелника да се прикључи таквој једној акцији, а не да фолира да би направио неки политички поен", рекао је Додик.
Истакао је да у свакој озбиљној општини, начелник треба да зна све, кад неко направи прекршај.
"Моје извињење свима који су се ту затекли, породица мора да ради свој посао и напросто мислим да све институције то треба да раде. Власник тог објекта је признао да нема никакве дозволе и одобрења", рекао је Додик.
Поновио је да полицајци раде частан посао, а нико не смије да побиједи полицију, али и да полиција не смије да бије недужне људе, те да у овом случају не зна како је то било.
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"Добићемо извјештај о контроле па ћемо даље поступати", закључио је Додик.
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