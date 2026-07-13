Logo

Додик: Чека се извјештај о поступању у Палама, али нико не може да понижава полицију

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 17:26

Коментари:

6
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик рекао је да се о поступању полиције у угоститељском објекту у Палама чека извјештај те да је проблем што начелник општине Дејан Којић то дешавање користи за одређену промоцију.

"Жао ми је што су се момци, цуре или дјеца Пала затекли ту и што се та ситуација уопште десила, то ми је жао. Али да то неко користи за личну или неку другу промоцију, то већ представља проблем, као што то чини начелник општине Пале", рекао је Додик.

Истиче да, умјесто да је учинио све да се то смири, он данас продубљује проблем својом конференцијом за штампу .

"Објекат није имао дозволе, није било дозволе противпожарне заштите ни употребне дозволе.Ми не смијемо дозволити да нам се деси оно што је било у Македонији, да због неког концерта за који млади покажу велики интерес неисправног објекта имамо трагедију несагледивих размјера. Ми смо свјесно пооштрили контроле, није био ни одобрен тај догађај, није било ничега", рекао је Додик те додао да се чека на извјештај полиције.

Исткао је да, ако буде прекорачења и овлаштења, наравно да ће одређени људи сносити санкције.

Додик је рекао како се на Пале, у Источно Сарајево, поновно враћају криминалне групе које желе да преовладају и да ће управо због таквих тамо бити лоциране додатне полицијске снаге.

Вртић у изградњи, Билећа

Република Српска

Додик: Вјерујем да ће вртић у Билећи бити отворен у септембру

"Сматрамо да због понашања таквих криминалних група један број људи има страх, а ми не желимо да нико живи у страху у Републици Српској. Позивам начелника да се прикључи таквој једној акцији, а не да фолира да би направио неки политички поен", рекао је Додик.

Истакао је да у свакој озбиљној општини, начелник треба да зна све, кад неко направи прекршај.

"Моје извињење свима који су се ту затекли, породица мора да ради свој посао и напросто мислим да све институције то треба да раде. Власник тог објекта је признао да нема никакве дозволе и одобрења", рекао је Додик.

Поновио је да полицајци раде частан посао, а нико не смије да побиједи полицију, али и да полиција не смије да бије недужне људе, те да у овом случају не зна како је то било.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Завршава се контрола поводом догађаја у нелегалном објекту на Палама

"Добићемо извјештај о контроле па ћемо даље поступати", закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Пале

Коментари (6)

Више из рубрике

Вртић у изградњи, Билећа

Република Српска

Бољи услови у Билећи: Изградњом новог вртића биће ријешен проблем смјештаја дјеце

2 ч

3
Минић: Завршава се контрола поводом догађаја у нелегалном објекту на Палама

Република Српска

Минић: Завршава се контрола поводом догађаја у нелегалном објекту на Палама

3 ч

15
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик у посјети су Билећи, гдје обилазе градилиште новог вртића.

Република Српска

Минић, Цвијановић и Додик у посјети Билећи, обилазе градилиште новог вртића

3 ч

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак

Република Српска

Селак: Одлука потврђује да су судије у Бањалуци поступале у складу са законом у предмету Додик

5 ч

10

  • Најновије

19

49

Трамп одлучио: Накнада од 20 одсто за пролаз кроз Ормуски мореуз

19

44

На Алпима оборен температурни рекорд

19

42

Градоначелник Бањалуке истрајан: Наплата паркинга и даље незаконита

19

34

Црне тачке у Семберији односе животе

19

31

Нови вртић у Билећи отвара врата у септембру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима