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Трамп одлучио: Накнада од 20 одсто за пролаз кроз Ормуски мореуз

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 19:49

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је да ће Сједињене Државе убудуће наплаћивати накнаду од 20 одсто на сав терет који пролази кроз Ормуски мореуз.

Трамп је појаснио да ће то бити надокнада за трошкове осигурања безбједности тог стратешког пловног пута у том нестабилном дијелу свијета, док ће истовремено поново успоставити блокаду иранских бродова и њихових клијената

Трамп је навео да је Ормуски мореуз отворен и да ће остати отворен "са или без Ирана", те да ће процес успостављања тог система почети одмах.

Ормуски мореуз

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Вашингтон планира да штити Ормуски мореуз и да то наплати

"Поново успостављамо иранску блокаду, названу тако зато што спречава само иранске бродове или њихове клијенте да улазе или излазе. Све друге земље имаће правично и отворено коришћење мореуза", написао је амерички предсједник на својој друштвеној мрежи "Трут сошл".

Ормуски мореуз, један од најважнијих свјетских поморских праваца за транспорт нафте, налази се у средишту појачаних тензија између Вашингтона и Техерана због питања слободе пловидбе тим пролазом, преноси Срна.

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