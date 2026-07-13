Број жртава у пожару у пивници порастао на 72

Аутор:АТВ редакција
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Након великог пожара у пивници у Бангкоку број жртава порастао је на 72, а још 45 људи и даље се води као нестало, саопштино је из Центра за помоћ и координацију градске администрације.
У саопштењу се наводи да је 25 тешко повријеђено.
Медији су раније јавили да је 63 повријеђених, од којих је 22 у критичном стању.
(СРНА)
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