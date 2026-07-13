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Број жртава у пожару у пивници порастао на 72

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 18:13

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Број жртава у пожару у пивници порастао на 72
Фото: Tanjug / AP / Sakchai Lalit

Након великог пожара у пивници у Бангкоку број жртава порастао је на 72, а још 45 људи и даље се води као нестало, саопштино је из Центра за помоћ и координацију градске администрације.

У саопштењу се наводи да је 25 тешко повријеђено.

Медији су раније јавили да је 63 повријеђених, од којих је 22 у критичном стању.

(СРНА)

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Тагови :

пожар

Пожар Бангкоку бар

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ватра

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