ФИФА изненадила избором судије за полуфинале СП

Аутор:АТВ редакција
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Свјетска фудбалска федерација одредила је судијску поставу за први полуфинални дуел Свјетског првенства између Француске и Шпаније, а избор главног арбитра представљао је изненађење за фудбалску јавност.
Умјесто неког од европских судија, који добро познају играче обје репрезентације, меч ће водити Иван Бартон из Ел Салвадора, представник КОНКАКАФ зоне.
Бартон је на актуелном Мундијалу до сада судио три утакмице, али ниједном некој репрезентацији из самог врха ФИФА листе.
Дијелио је правду на сусрету групне фазе између Турске и Парагваја, затим на мечу Јапана и Шведске, који је завршен резултатом 1:1, као и у дуелу осмине финала између Швајцарске и Колумбије, у којем је европска селекција изборила пласман даље послије извођења пенала.
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Помоћници Бартону биће Давид Моран из Ел Салвадора и Антонио Пупиро из Никарагве.
За четвртог судију одређен је Глен Ниберг из Шведске, док ће улогу резервног помоћног арбитра обављати његов сународник Махбод Беиги.
Меч између Француске и Шпаније игра се у уторак од 21 час у Даласу.
(б92)
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