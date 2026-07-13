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Нема договора о новом пакету санкција Русији

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 22:15

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Нема договора о новом пакету санкција Русији
Фото: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Земље Европске уније нису постигле договор о новом пакету санкција Русији, рекла је Каја Калас, високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност.

- Жалим што немамо договор о 21. пакету - рекла је Каласова на конференцији за новинаре у Бриселу.

Француски министар спољних послова Жан-Ноел Баро рекао је прошле седмице да ће 21. пакет санкција ЕУ Русији бити усвојен 13. јула.

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Из Москве је више пута речено да ће се Русија носити са притиском санкција Запада.

Москва сматра да Западу недостаје храбрости да призна узалудност санкција, преноси РИА Новости.

(Срна)

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Тагови :

санкције

Каја Калас

Европска унија

Русија

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