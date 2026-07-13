Нема договора о новом пакету санкција Русији

Аутор:АТВ редакција
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Земље Европске уније нису постигле договор о новом пакету санкција Русији, рекла је Каја Калас, високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност.
- Жалим што немамо договор о 21. пакету - рекла је Каласова на конференцији за новинаре у Бриселу.
Француски министар спољних послова Жан-Ноел Баро рекао је прошле седмице да ће 21. пакет санкција ЕУ Русији бити усвојен 13. јула.
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Из Москве је више пута речено да ће се Русија носити са притиском санкција Запада.
Москва сматра да Западу недостаје храбрости да призна узалудност санкција, преноси РИА Новости.
(Срна)
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