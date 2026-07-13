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Погинуо пилот хеликоптера који је учествовао у гашењу пожара

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 21:01

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Хеликоптер
Фото: Pexels

Приликом гашења шумског пожара у Колораду погинуо је пилот, када се летјелица срушила у акумулационо језеро.

Нестанак хеликоптера у акумулационом језеру Силвер Џек пријављен је јуче, а тијело пилота пронашли су рониоци, објавила је канцеларија шерифа округа Гани­сон на интернету, преноси АП.

Федерална управа за ваздухопловство САД саопштила је да се хеликоптер срушио из за сада непознатих разлога.

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Пилот је био једина особа у летјелици, а помагао је ватрогасцима у гашењу пожара на подручју Голд моунтаина који је избио прије двије недјеље и проширио се на око 150 километара квадратних на југозападу Колорада, преноси Срна.

Велики пожари и даље бјесне широм западног дијела САД, у Колораду, Јути и Новом Мексику, а шумски пожари има у још осам савезних држава - од Аљаске до Аризоне.

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Тагови :

Хеликоптер

Колорадо

пожар

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