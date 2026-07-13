Погинуо пилот хеликоптера који је учествовао у гашењу пожара

Аутор:АТВ редакција
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Приликом гашења шумског пожара у Колораду погинуо је пилот, када се летјелица срушила у акумулационо језеро.
Нестанак хеликоптера у акумулационом језеру Силвер Џек пријављен је јуче, а тијело пилота пронашли су рониоци, објавила је канцеларија шерифа округа Ганисон на интернету, преноси АП.
Федерална управа за ваздухопловство САД саопштила је да се хеликоптер срушио из за сада непознатих разлога.
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Пилот је био једина особа у летјелици, а помагао је ватрогасцима у гашењу пожара на подручју Голд моунтаина који је избио прије двије недјеље и проширио се на око 150 километара квадратних на југозападу Колорада, преноси Срна.
Велики пожари и даље бјесне широм западног дијела САД, у Колораду, Јути и Новом Мексику, а шумски пожари има у још осам савезних држава - од Аљаске до Аризоне.
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