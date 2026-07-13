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Алармантне бројке у Њемачкој: У јуну се утопило 99 особа

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 20:15

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Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.
Фото: Pexels/Senanur Ceylan

Подаци Њемачког спасилачког друштва су алармантни - чак 99 особа се утопило у јуну у тој земљи.

Из друштва су навели да је ова бројка најгори јунски податак још од 2003. године, преноси "Дојче веле".

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Највећи број утапања је у језерима и ријекама, гдје опасност представљају струје и вирови.

Најчшећи разлози за несреће су нагли улазак у хладну воду, опасни скокови, покушај да се преплива велика удаљеност и конзумација алкохола прије купања.

Професор социјалне психологије на Универзитету у Констанзу Волфганг Гајсмајер изјавио је да су мушкарци склонији ризицима, наводећи да је кључни фактор склоност га прецјењивању властитих способности.

Феликс Ребичек, који истражује ризике на Универзитету здравствених наука у Бранденбургу, рекао је да је познато да се мушкарци чешће купају на дивљим и мјестима која нису под надзором, што игра велику улогу јер је у случају несреће теже реаговати.

Мушкарци у Њемачкој чешће страдају у свим облицима насилних смрти и несрећа, а изузетак су падови који су чешћи код старијих особа.

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Подаци за 2024. годину показују да је три пута више мушкараца погинуло у саобраћајним несрећама, готово дупло више у пожарима, а били су и 25 одсто чешће жртве убистава, преноси Срна.

Такође, стопа самоубистава код мушкараца је два и по пута већа него код жена.

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Тагови :

Њемачка

утопио се мушкарац

Вода

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