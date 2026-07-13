Изашао из аутомобила, па напао другог возача: Инцидент насред улице

Аутор:АТВ редакција
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Озбиљан инцидент у саобраћају који је узнемирио бројне грађане догодио се данас у Тузли.
Према ријечима очевидаца, возач аутомобила марке Шкода са словеначким регистарским ознакама пресјекао је путничком возилу њемачких регистарских ознака. Иако том приликом није дошло до саобраћајне несреће, возач Шкоде је, након заустављања возила, изашао из аутомобила, пришао другом возилу, отворио врата возача и физички напао старијег мушкарца који се налазио за воланом.
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Његова сувозачица, за коју очевици претпостављају да је ријеч о супрузи, покушала је спријечити даљњи напад, док су шокирани грађани трубљењем упозоравали на инцидент и позвали полицију, пише Аваз.
Брзом реакцијом грађана и припадника полиције, возач Шкоде је убрзо лоциран и заустављен у близини Панонских језера, гдје је приведен због сумње на насилничко понашање.
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