Суђење у афери ”Корона уговори”: Суд тражи фотографије из истраге

Аутор:Огњен Матавуљ
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На наставку суђења Браниславу Зељковићу и осталима у предмету ”Корона уговори” суд је затражио од тужилаштва да достави фотографије особа које су у истрази показане свједоку Биљани Амиџић, ради препознавања мушкарца којем је предала кесу с новцем.
Предсједник судског вијећа Драган Улетиловић појаснио је да се те фотографије не налазе у судском спису и тражио је да их тужилаштво достави.
Тужилац Сања Тадић Стојисављевић истакла је да свједокиња није препознала ниједну особу, док је одбрана подржала приједлог за достављање фотографија.
Током свједочења Амиџићева је раније испричала у суду да је, по упуствима оптуженог Славка Бојића, од оптуженог Драгана Дубравца преузела кесу са дебљом ковертом у којој је био новац. Она је рекла да је кесу предала непознатом мушкарцу на паркингу иза Института за јавно здравство Републике Српске. Све се одиграло након што је Институт платио набавку 50.000 заштитних маски конзорцијуму ”Проконтрол - Промединг”. Амиџићева је рекла да није запамтила како изгледа мушкарац којем је предала новац, те да ту особу није препознала ни на фотографијама које су јој показане током саслушања у тужилаштву.
Суд је тражио тужилаштву и да им достави наредбу о спровођењу истраге, а рочиште је одгођено због провјере два документа која су превођена. Ради се о сертификатима на енглеском и кинеском језику, који су означени као преводи копија, иако су документи раније кориштени као оригинали. Улетиловић сматра интригантним то што је наведено да се ради копијама.
”Тражићемо од Удружења судских тумача изјашњење о томе да ли је ријеч о омашци приликом превођења или су преводи урађени са копија докумената, након чега ће бити одлучено о њиховом статусу у поступку”, рекао је Улетиловић.
Тужилаштво и одбрана сагласили су се да се ти документи користе као докази и нису имали примједби због тога што су у преводима означени као копије. Због процесних недостатка суд је раније одбио прихватити скоро све преведене документе које им је тужилаштво доставило као доказе.
Подсјетимо, бивши директор Института за јавно здравство РС Бранислав Зељковић и остали се терете за злупотребе у поступцима јавних набавки за вријеме пандемије корона вируса, којим је Република Српска оштећена за најмање 1,3 милиона марака. Осим Зељковића оптужени су још и директор фирме "Проконтрол " Славко Бојић (помагање у злоупотреби службеног положаја), бивши директор "Синекс лабораторије" Сани Црљић (помагање) и директор "Промединга" Драган Дубравац (злоупотребе у поступку јавне набавке).
Директор агенције "Травел фор фан" Саша Марковић раније је признао давање мита Зељковићу и осуђен је на 10 мјесеци затвора, док је у буџету морао платити 578.780 КМ нелегално стечене користи.
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