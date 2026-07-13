Бањалучани ухапшени јер су на свадби пуцали из аутоматских пушака!

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучани В.Ш. и Љ.Ј. ухапшени су због сумње да су пуцали из аутоматских пушака на свадбеном весељу у Бистрици код Омарске!
Бањалучани В.Ш. и Љ.Ј. ухапшени су због сумње да су пуцали из аутоматских пушака на свадбеном весељу у Бистрици код Омарске!
У ПУ Приједор наводе да су обојица осумњичени да су починили кривична дјела изазивање опште опасности и недозвољено посједовање оружја, односно аутоматских пушака.
”У ПУ Приједор 12. јула пријављено је да су двије особе претходни дан на свадбеном весељу у мјесту Бистрица у Омарској употријебили аутоматско ватрено оружје испаливши више хитаца у ваздух. Увиђајем на лицу мјеста и предузетим мјерама и радњама пронађене су и одузете двије аутоматске пушке, 460 метака калибра 7,62mm и дванаест чаура”, саопштила је ПУ Приједор.
Додају да је у току рад на комплетирању предмета након чега ће против осумњичених В.Ш. и Љ.Ј. бити поднесен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Приједору.
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