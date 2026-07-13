Logo

Бањалучани ухапшени јер су на свадби пуцали из аутоматских пушака!

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 11:07

Коментари:

0
Бањалучани ухапшени јер су на свадби пуцали из аутоматских пушака!
Фото: АТВ

Бањалучани В.Ш. и Љ.Ј. ухапшени су због сумње да су пуцали из аутоматских пушака на свадбеном весељу у Бистрици код Омарске!

Бањалучани В.Ш. и Љ.Ј. ухапшени су због сумње да су пуцали из аутоматских пушака на свадбеном весељу у Бистрици код Омарске!

У ПУ Приједор наводе да су обојица осумњичени да су починили кривична дјела изазивање опште опасности и недозвољено посједовање оружја, односно аутоматских пушака.

”У ПУ Приједор 12. јула пријављено је да су двије особе претходни дан на свадбеном весељу у мјесту Бистрица у Омарској употријебили аутоматско ватрено оружје испаливши више хитаца у ваздух. Увиђајем на лицу мјеста и предузетим мјерама и радњама пронађене су и одузете двије аутоматске пушке, 460 метака калибра 7,62mm и дванаест чаура”, саопштила је ПУ Приједор.

Додају да је у току рад на комплетирању предмета након чега ће против осумњичених В.Ш. и Љ.Ј. бити поднесен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Приједору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

изазивање опште опасности

Оружје

аутоматска пушка

Омарска

Коментари (0)

Више из рубрике

Марихуана, акција Олимп

Хроника

Акција ”Олимп”: Одузето пет килограма дроге, Суљевићу предложен притвор

2 ч

0
У наставку акције „Калибар“ одузето оружје

Хроника

У наставку акције „Калибар“ одузето оружје

3 ч

0
Велика акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени калашњиков, ракетни бацач, бомбе, кокаин

Хроника

Велика акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени калашњиков, ракетни бацач, бомбе, кокаин

4 ч

0
Детаљи несреће код Приједора: Судар аутобуса и аута, пет особа повријеђено

Хроника

Детаљи несреће код Приједора: Судар аутобуса и аута, пет особа повријеђено

1 д

2

  • Најновије

12

51

Песков: "Коалиција вољних" - коалиција ратних хушкача

12

38

Руски стонотенисери моћи ће равноправно да се такмиче од 28. јула

12

34

Ћосић: Циљ акције на Палама спречавање незаконитих активности

12

34

Огласио се Инспекторат поводом најава о могућем расту цијена горива

12

14

Предивни призори са Јадрана, делфин дошао међу купаче и направио шоу са лоптом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима