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Велика акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени калашњиков, ракетни бацач, бомбе, кокаин

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 08:46

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Велика акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени калашњиков, ракетни бацач, бомбе, кокаин
Фото: АТВ БЛ

У акцији ФУП-а кодног назива "Олимп" на подручју Кантона Сарајево пронађена је већа количина дроге, оружја и експлозивних средстава, док је једна особа ухапшена, а за другом ће бити расписана потрага.

Како је саопштено из ФУП-а, акција је реализована 10. јула под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а у вези с документовањем кривичних дјела "Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога" и "Недозвољено држање оружја или експлозивних материја".

Поступајући по наредби Општинског суда у Сарајеву, полицијски службеници ФУП-а извршили су претрес особе иницијала А. С. (1992), као и стамбених и помоћних објеката те путничког аутомобила које користи.

Током претреса пронађено је и привремено одузето око 4,5 килограма материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу Канабис, око 400 грама материје која асоцира на кокаин, пет литара амфетаминског уља и приближно 30 литара метанола, који се заједно с амфетаминским уљем користи у производњи опојне дроге амфетамин.

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Полицијски службеници пронашли су и привремено одузели један ручни ракетни бацач "Зоља", четири ручне бомбе, једну аутоматску пушку, четири оквира и око 400 комада муниције, као и ваге за прецизно вагање, опрему за вакуумско паковање, мобилне телефоне и друге предмете који се могу довести у везу с извршењем наведених кривичних дјела.

Због постојања основа сумње да је починио наведена кривична дјела, А. С. је ухапшен те је након криминалистичке обраде, уз извјештај о почињеним кривичним дјелима, предат у даљњу надлежност Кантоналног тужилаштва КС.

Особа иницијала Е. И. (1989), која се такође доводи у везу с извршењем ових кривичних дјела, тренутно се налази у бјекству, а ФУП ће за њом расписати потрагу.

Из ФУП-а су поручили да настављају подузимати мјере и радње из своје надлежности с циљем спречавања и сузбијања злоупотребе опојних дрога на подручју ФБиХ.

(Кликс)

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Тагови :

Тужилаштво Кантона Сарајево

Акција Олимп

Акција ФУП

кокаин

Дрога

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