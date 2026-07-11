Огласило се Тужилаштво о тешкој несрећи код Бањалуке: Мушкарац погинуо, двије особе повријеђене

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а двије су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас код Бањалуке, потврђено је из Окружног јавног тужилаштва.
Како наводе из ОЈТ, незгода се догодила око 14:30, у мјесту Бистрица.
"На путном правцу Бањалука-Бронзани Мајдан, у мјесту Бистрица, засеок Јанковићи, данас око 14.30.часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно настрадало. У овој саобраћајној незгоди учествовало је путничко возило марке „Опел “ којим је управљало лице иницијала Л.З. рођен 1981.године, из Бањалуке, и путничко возило марке“ Голф“ којим је управљало лице Ђ.К. рођен 1997.године, из Бањалуке. Приликом саобраћајне незгоде смртно је настрадао возач путничког возила „Опел“ лице Л.З. из Бања Луке, а сувозач у поменутом возилу лице Р.Ј. и возач путничког возила марке „Голф“ лице Ђ.К. су задобили тјелесне повреде.Повријеђеним лицима је пружена љекарска помоћ и они су смјештени у Универзитетски клинички центар РС -Бањалука", наводе из ОЈТ.
Како је АТВ раније писао, у несрећи је погинуо Зоран Ловрић.
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Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука.
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Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере на утврђивању свих околности саобраћајне незгоде а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС.
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