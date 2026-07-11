Logo

Огласило се Тужилаштво о тешкој несрећи код Бањалуке: Мушкарац погинуо, двије особе повријеђене

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 18:13

Коментари:

0
Огласило се Тужилаштво о тешкој несрећи код Бањалуке: Мушкарац погинуо, двије особе повријеђене
Фото: ATV

Једна особа је погинула, а двије су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас код Бањалуке, потврђено је из Окружног јавног тужилаштва.

Како наводе из ОЈТ, незгода се догодила око 14:30, у мјесту Бистрица.

"На путном правцу Бањалука-Бронзани Мајдан, у мјесту Бистрица, засеок Јанковићи, данас око 14.30.часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно настрадало. У овој саобраћајној незгоди учествовало је путничко возило марке „Опел “ којим је управљало лице иницијала Л.З. рођен 1981.године, из Бањалуке, и путничко возило марке“ Голф“ којим је управљало лице Ђ.К. рођен 1997.године, из Бањалуке. Приликом саобраћајне незгоде смртно је настрадао возач путничког возила „Опел“ лице Л.З. из Бања Луке, а сувозач у поменутом возилу лице Р.Ј. и возач путничког возила марке „Голф“ лице Ђ.К. су задобили тјелесне повреде.Повријеђеним лицима је пружена љекарска помоћ и они су смјештени у Универзитетски клинички центар РС -Бањалука", наводе из ОЈТ.

Како је АТВ раније писао, у несрећи је погинуо Зоран Ловрић.

Удес Бистрица

Хроника

Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешком удесу код Бањалуке

Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука.

илу-ротација-16042026

Србија

Нема краја трагедијама: Возач (29) прешао у супротну траку и усмртио жену пред њеном дјецом

Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере на утврђивању свих околности саобраћајне незгоде а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зоран Ловрић

удес

Саобраћајна несрећа

трагедија

Окружно тужилаштво

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција Републике Српске

Хроника

Још једна тешка несрећа у Српској: Судар аутобуса и аутомобила, пет особа повријеђено

2 ч

0
Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!

4 ч

0
"Покренуо сам потрагу, нашли смо их у каналу": Огласио се отац страдалог младића

Србија

"Покренуо сам потрагу, нашли смо их у каналу": Огласио се отац страдалог младића

22 ч

0
Приједорска петља саобраћајка

Хроника

Саобраћајка на Приједорској петљи: Сударили се мотоциклиста и ауто

1 д

0

Више из рубрике

Двоје повријеђених у судару код Дрињаче

Хроника

Двоје повријеђених у судару код Дрињаче

2 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Још једна тешка несрећа у Српској: Судар аутобуса и аутомобила, пет особа повријеђено

2 ч

0
Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешком удесу код Бањалуке

Хроника

Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешком удесу код Бањалуке

3 ч

0
Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!

4 ч

0

  • Најновије

19

50

Ово је мало ко очекивао: Вимблдон добио нову шампионку!

19

43

Јахорина: Млади кошаркаши брусе таленат

19

37

Полиција трага за Срђаном Алексићем и упозорава: "Не приближавајте му се"

19

32

Водовод изашао на терен на позив АТВ-а, породица Кокот добила воду

19

30

Скраћено радно вријеме у амбулантама породичне медицине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима