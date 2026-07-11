ФИФА продаје траву на којој ће бити играно финале Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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ФИФА је почела претпродају травнате подлоге на којој ће бити одиграна финална утакмица Свјетског првенства 19. јула, а цијена комада је 450 долара.
Ријеч је о травнатој подлози која ће бити постављена на стадиону "Метлајф" у Њу Џерзију, гдје ће бити играно финале.
- Сваки комад травнате подлоге ће садржати оригинални фрагмент терена на којем ће бити одиграно финале, што га чини јединственим колекционарским предметом који обиљежава један од највећих спортских догађаја на свијету - објављено је на сајту ФИФА.
Додаје се да се дио травнате подлоге испоручује у луксузној кутији, а намијењен је колекционарима, навијачима и љубитељима фудбала.
Сваки комад траве има димензије 44,5 пута 44,5 пута 44,5 центиметара.
ФИФА је навела да ће испорука овог сувенира бити могућа само на адресе у Сједињеним Државама и Европи, преноси Срна.
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