Кејн: Халанд и ја се не можемо поредити

Аутор:АТВ редакција
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Броје се сати до дугоишчекиваног четвртфиналног спектакла на Свјетском првенству у којем ће се састати Норвешка и Енглеска.
Улог је голем јер побједник осигурава полуфинале против Аргентине или Швајцарске, а судар енергичних Скандинаваца и искусног Гордог Албиона на распореду је вечерас у 23 сата.
Уочи утакмице, с новинарима је разговарао Хари Крен, прво име енглеске репрезентације, који је са шест постигнутих голова један од истакнутих играча првенства. Нападач Бајерна предводи репрезентацију која се нада прекиду 60-годишњег поста, колико је прошло од јединог енглеског наслова свјетских првака. Кејна су питали је ли бољи нападач он или Норвежанин Ерлинг Халанд, који је на овом првенству забио седам голова.
"Ово је за мене питање на које је немогуће одговорити. Ми смо различити типови играча. Ерлинг је невјеројатан стријелац, физички је машина, звијер. Његова завршница је на највишем могућем нивоу, статистика говори сама за себе.
Ја сам другачији играч. Забијем нешто голова, али више сам укључен у игру. Мислим да се нас двојица не можемо упоређивати. Поштујем Халанда као колегу професионалца. Надам се да неће ићи против нас у четвртфиналу", пожелио је Кане.
(индекс)
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