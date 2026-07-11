Logo
Large banner

Кејн: Халанд и ја се не можемо поредити

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 13:52

Коментари:

0
Енглески репрезентативац Хари Кејн посматра утакмицу осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Мексика и Енглеске у Мексико Ситију, у недјељу, 5. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Moises Castillo

Броје се сати до дугоишчекиваног четвртфиналног спектакла на Свјетском првенству у којем ће се састати Норвешка и Енглеска.

Улог је голем јер побједник осигурава полуфинале против Аргентине или Швајцарске, а судар енергичних Скандинаваца и искусног Гордог Албиона на распореду је вечерас у 23 сата.

Уочи утакмице, с новинарима је разговарао Хари Крен, прво име енглеске репрезентације, који је са шест постигнутих голова један од истакнутих играча првенства. Нападач Бајерна предводи репрезентацију која се нада прекиду 60-годишњег поста, колико је прошло од јединог енглеског наслова свјетских првака. Кејна су питали је ли бољи нападач он или Норвежанин Ерлинг Халанд, који је на овом првенству забио седам голова.

Кејн: Надам се да Халанд неће ићи против нас

"Ово је за мене питање на које је немогуће одговорити. Ми смо различити типови играча. Ерлинг је невјеројатан стријелац, физички је машина, звијер. Његова завршница је на највишем могућем нивоу, статистика говори сама за себе.

Ја сам другачији играч. Забијем нешто голова, али више сам укључен у игру. Мислим да се нас двојица не можемо упоређивати. Поштујем Халанда као колегу професионалца. Надам се да неће ићи против нас у четвртфиналу", пожелио је Кане.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Ерлинг Халанд

Хари Кејн

утакмица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Голман Белгије Тибо Куртоа (1) реагује након четвртфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Белгије у Инглвуду, Калифорнија, близу Лос Анђелеса, у петак, 10. јула 2026.

Фудбал

Куртоа: Могао сам да браним, тренер је одлучио да ме избаци из игре

8 ч

0
Мерино одвео Шпанију у полуфинале Мундијала!

Фудбал

Мерино одвео Шпанију у полуфинале Мундијала!

17 ч

0
Шакира усликана у купаћем у 49. години

Сцена

Шакира усликана у купаћем у 49. години

1 д

0
Килијан Ембапе француски репрезентативац

Фудбал

Морбидан перформанс – запалили лутку Ембапеа

1 д

0

Више из рубрике

Голман Белгије Тибо Куртоа (1) реагује након четвртфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Белгије у Инглвуду, Калифорнија, близу Лос Анђелеса, у петак, 10. јула 2026.

Фудбал

Куртоа: Могао сам да браним, тренер је одлучио да ме избаци из игре

8 ч

0
Мерино одвео Шпанију у полуфинале Мундијала!

Фудбал

Мерино одвео Шпанију у полуфинале Мундијала!

17 ч

0
Норвешки Ерлинг Халанд (9) слави постизање другог гола свог тима током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 5. јула 2026. године.

Фудбал

Како је Халанд од своје фризуре направио бизнис: Гумице за косу "плануле" чим су стигле у продају

18 ч

0
Жорж Жезус

Фудбал

Жорж Жезус нови селектор фудбалске репрезентације Португала

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

16

12

Европа разматра услове наплате проласка кроз Ормуски мореуз

16

09

Додик: Важно је да се истина о страдању Срба прикаже свијету

16

09

"Истина о страдању Срба биће у жижи свјетске јавности"

16

05

Трамп запријетио Ирану разорним ударом: Потпуно ћемо вас уништити!

15

56

Сутра промјенљиво облачно, а у овим дијеловима пљускови

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner