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Монаси у Јужној Кореји помажу младима да пронађу партнере

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 14:33

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Љубав
Фото: pexels/Breno Cardoso

Монаси будистичког храма Донгваса у Јужној Кореји организовали су сусрет више младића и дјевојака како би покушали да их споје и тиме им помогну да себи пронађу партнера и евентуално допринесу порасту наталитета у тој земљи.

На конкурс за сусрет младих у храму из 8. вијека у шумовитом планинском пределу пријавило се 1.580 људи, преноси ББЦ и додаје да је примљено тек њих 20 до 30. Сусрет младића и дјевојака трајао је 30 часова.

На почетку, наводи ББЦ, младићи су покушали да покажу да су џентлмени, понудивши дјевојкама да им помогну око ношења кофера.

Потом је организовано печење колача, па шетња шумом око храма, у циљу бољег упознавања. Услиједило је такмичење у показивању талената, па су поједини учесници пјевали, свирали и говорили на страним језицима. Увече су даме бирале мушкарце за вечеру.

Ако би се испоставило да се младић и дјевојка допадају једно другом, показали би то даровањем ружа.

Спојено је осам парова, укључујући два случаја подударања између припадника особља догађаја и учесника.

На крају дана, старији монах одржао је говор, подсјећајући учеснике на њихову дужност да рађају, да би све било окончано интонирањем националне химне, преноси Танјуг.

Сусрет је организован зато што се Јужна Кореја суочава са све нижом стопом рађања, па је тако фертилитет у тој земљи достигао историјски минимум.

Осим све већих трошкова живота и све већег броја људи који у односу на оснивање породице предност дају каријери, стручњаци кажу да је узрок проблема и у томе што млади у Јужној Кореји све мање излазе и забављају се, док многи напросто бирају да остану сами.

Локалне самоуправе и грађанске групе су стога почеле да организују догађаје за упознавање попут овог у храму Донгваса.

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Тагови :

Јужна Кореја

будистички монаси

упознавање

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