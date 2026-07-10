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Хороскоп за 10. јул: Једном знаку стижу добре вијести

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 07:02

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Хороскоп
Фото: pexels/Jean Neves

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

Дан је повољан за рјешавање заосталих обавеза. Вољена особа ће цијенити вашу искреност, док слободни могу привући пажњу некога кога су недавно упознали. Одвојите вријеме за шетњу.

Бик

Могуће су добре вијести у вези с послом или финансијама. Партнер ће предложити план који ће вас обрадовати, а слободни би могли обновити контакт са особом из прошлости. Посветите више пажње здравој исхрани.

Близанци

Бићете пуни идеја и лако ћете ријешити све што вам се нађе на путу. Вољена особа ће вам приредити изненађење, док слободни могу започети познанство преко друштвених мрежа. Избјегавајте стрес.

Рак

На послу ће вам користити стрпљење и добра организација. Партнер ће показати разумијевање за ваше обавезе, а слободни могу добити позив који ће им уљепшати дан. Уносите више свјежег воћа и поврћа.

Лав

Пред вама је дан испуњен новим приликама и занимљивим разговорима. Вољена особа ће вас обрадовати пажљивим гестом, док слободни могу упознати некога током свакодневних обавеза. Одморите очи од екрана.

Дјевица

Ваш труд ће бити примијећен и награђен. Партнер ће имати стрпљења за све ваше недоумице, а слободни би могли осјетити симпатије према особи из блиског окружења. Више се крећите.

Вага

Дан доноси добру атмосферу и успјешну сарадњу с другима. Вољена особа ће вас охрабрити важним савјетом, док слободни могу започети разговор који ће их заинтересовати. Пијте довољно течности.

Шкорпија

Бићете мотивисани да завршите све што сте започели. Партнер ће вас пријатно изненадити, а слободни могу упознати особу која ће их насмијати већ при првом сусрету. Избјегавајте касне оброке.

Стријелац

Очекује вас дан испуњен добрим расположењем и новим идејама. Вољена особа ће радо прихватити ваш приједлог за путовање, а слободни могу остварити занимљив контакт. Пазите на држање.

Јарац

Пословне обавезе ћете завршити брже него што сте очекивали. Партнер ће вам пружити подршку, док слободни могу упознати особу која дијели њихова интересовања. Одвојите вријеме за одмор.

Водолија

Пред вама је повољан дан за креативне идеје и нове планове. Вољена особа ће унијети више позитивне енергије у ваш дан, док слободни могу остварити неочекивано познанство. Обратите пажњу на квалитет сна.

Рибе

Лако ћете пронаћи рјешење за проблем који вас је оптерећивао. Партнер ће вас обрадовати лијепим ријечима, а слободни могу започети нову романтичну причу. Могућа главобоља.

Килијан Мбапе

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