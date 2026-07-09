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Французи славе и страхују: Побиједили Мароко, Мбапе се повриједио

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 00:06

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Француски репрезентативац Килијан Мбапе након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Парагваја и Француске у Филаделфији.
Фото: Tanjug/AP Photo/Matt Rourke

Фудбалери Француске савладали су Мароко резултатом 2:0 у утакмици у којој су готово од почетка до краја контролисали дешавања на терену.

Французи су од првих минута кренули офанзивно, а већ у четвртом минуту Килијан Мбапе и Дајо Упамекано запријетили су голу Марока. Ипак, голман Боно био је сигуран и најавио одлично вече међу стативама.

Велику прилику Француска је добила у 28. минуту. Након интервенције видео-помоћника судији (VAR), досуђен је једанаестерац, а одговорност је преузео Мбапе. Звијезда Француске гађала је доњи десни угао, али је Боно прочитао његову намјеру и одбранио пенал.

Француска је и након промашеног једанаестерца наставила да напада. Дезире Дуе је у 35. минуту натјерао Бона на још једну одличну одбрану, док је Лукас Дињ у судијској надокнади првог полувремена погодио пречку.

Однос удараца у једном тренутку био је чак 8:0 у корист Француске, али се на одмор отишло без голова.

Притисак Француза коначно је уродио плодом у 60. минуту. Мбапе је шутирао са дистанце и закуцао лопту уз десну стативу за вођство Француске од 1:0.

Само шест минута касније питање побједника практично је било ријешено. Усман Дембеле је након одличног додавања прошао кроз одбрану Марока и прецизним ударцем погодио доњи десни угао за 2:0.

Колико је Француска доминирала најбоље показује податак да је у 75. минуту однос укупних удараца био 17:2, док Мароко до тог тренутка није имао ниједан шут у оквир гола.

Мароканци су у завршници покушали да се врате. Азедин Унахи је у 83. минуту опасно шутирао, али је Мајк Мењан сјајном интервенцијом сачувао своју мрежу.

Француска је могла и до убједљивије побједе. Бредли Баркола је у 88. минуту прошао неколико противничких играча и шутирао у доњи лијеви угао, али је Боно још једном фантастично одбранио. Голман Марока зауставио је и Жан-Филипа Матету у ситуацији један на један у судијској надокнади.

Једина лоша вијест за Французе могла би да буде повреда Мбапеа. Он је у 77. минуту затражио љекарску помоћ и морао је да напусти терен, а замијенио га је Матета.

До краја није било промјене резултата, па је Француска славила са 2:0.

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Тагови :

Француска

Мароко

Свјетско првенство 2026

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